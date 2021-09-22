Біль у горлі – реакція організму на різні збудники. Він не завжди свідчить про те, що дитина просто застудилася. Іноді він може бути супутнім симптомом низки інших, більш серйозних захворювань.

Фахівці клініки Мейо (США) назвали найчастіші причини болю в горлі у дітей, супутні симптоми, а також коли варто звертатися до лікаря.

– Біль у горлі – це неприємні відчуття, дряпання або роздратування, які часто посилюються під час ковтання, – пишуть фахівці клініки.

За їхніми словами, найбільш частою причиною болю у горлі є віруси. Однак це також може бути стрептококова інфекція.

Крім того, біль у горлі може свідчити і про інші проблеми зі здоров’ям, а також про несприятливі фактори навколишнього середовища.

Причини:

віруси, що викликають ГРВІ, грип, мононуклеоз, кір, вітрянку, коронавірус, круп;

бактеріальні інфекції (стрептокок групи А);

алергія (на пил, домашніх тварин, цвіль, пилок);

сухість або забрудненість повітря у приміщенні (тютюновий дим, хімічні речовини);

напруга м’язів (голосна розмова, крик);

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (захворювання травної системи, під час якої шлункові кислоти потрапляють до стравоходу і можуть провокувати болі у горлі).

Додаткові симптоми болю у горлі можуть відрізнятися залежно від причини, однак серед них є найпоширеніші.

Супутні симптоми:

дряпання у горлі;

біль, що підсилюється під час ковтання або розмови;

ускладнене ковтання;

хворобливі, опухлі залози на шиї або щелепи;

опухлі червоні мигдалини;

білі плями або гній на мигдалинах;

хрипкий або приглушений голос.

Біль у горлі також може супроводжуватися високою температурою, кашлем, нежиттю, ломотою у тілі, головним болем, нудотою або блюванням.

Коли звернутися до лікаря

Американські педіатри рекомендують вести дитину до лікаря, якщо у неї не проходить біль у горлі після першої порції напою вранці.

Негайних дій вимагають ускладнене дихання або ковтання, незвичайна слинотеча.

Лікування болю у горлі

Лікування залежить від причини. Якщо біль у горлі викликав простудний вірус, то хвороба проходить сама по собі. Бактеріальні ангіни треба лікувати антибіотиками.

Профілактика

Найкращий спосіб запобігти болю у горлі – уникати вірусів, бактерій, а також дотримуватися правил гігієни.

Що потрібно робити:

ретельно і часто мити руки протягом не менше 20 секунд, особливо після відвідування туалету, до і після їжі, а також після чхання або кашлю;

зайвий раз не торкатися до обличчя, до очей, носа або рота;

уникати спільного використання їжі, склянок або посуду;

використовувати дезінфекційні засоби для рук на спирту як альтернативи миття рук, коли мило і вода недоступні;

уникати тісного контакту з людьми, які хворі або мають симптоми.

Джерело: Mayo Clinic