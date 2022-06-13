Когда началась война, Галина с 9-летней Маричкой были у себя дома, в Житомирской области. Женщина признается, что риски осознавала, но в полномасштабную бойню в ХХІ веке поверить не могла.

— Мы готовились к очередной плановой реабилитации. В начале марта должны были ехать на Полтавщину на иппотерапию. У нас уже и билеты были куплены, — рассказывает мама девочки.

По ее словам, без систематических реабилитаций такие дети, как ее Маричка, теряют приобретенные предварительно результаты. Спастика ухудшает их состояние, и они перестают полноценно двигать конечностями.

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— Первые несколько недель войны были ужасными. Сирены раздавались по восемь раз в день. Каждый раз спускаться, а потом подниматься с пятого этажа с 9-летним ребенком на руках было очень трудно, — вспоминает Галина.

Затем женщина, которая самостоятельно воспитывает и ухаживает за дочерью, приняла решение оставаться в квартире. Хоть это было очень рискованно — однажды неподалеку от их дома уже прилетала ракета.

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— Маричка настороже от всех громких звуков. К сиренам она также прислушивается. Но когда я рядом, то, молодец, держится, — улыбается наша собеседница.

В апреле семье все же удалось вырваться на реабилитацию. Им помог украинский благотворительный фонд Твоя Опора. После почти месяца в Трускавце девочке стало намного легче физически, а от общения с другими детьми у нее улучшилось моральное состояние.

Во время тревоги мать носила 9-летнюю дочь с ДЦП в подвал на руках. История Марички с Житомирщины / 2 images

— Понятие “пострадавший” во время войны очень широкое. Под него подпадают и непосредственно те, кто был ранен, потерял родителей или дом, но также и те, кому не удалось своевременно получить помощь из-за обстрелов, как в случае с Маричкой, — говорит основательница благотворительного фонда Валерия Татарчук.

По ее словам, предыдущие реабилитации, которые прошла девочка, могли потерять свой смысл, если бы не была проведена следующая. Вот почему практически каждый украинский ребенок на самом деле страдает от этой бессмысленной и жестокой войны. И взрослые должны сделать все возможное, чтобы помочь детям максимально безболезненно пережить эту войну.

Источник: БФ Твоя Опора

Фото: БФ Твоя Опора