Сразу 85 человек, 84 из которых воспитанники учебно-воспитательного объединения №1 школы-детского сада города Хмельницкий, пострадали в результате массового отравления, причина которого пока неизвестна.

Проверкой в отношении случая заболевания пищевой токсикоинфекцией среди детей сейчас занимается Главное управление Держпродспоживслужби в Хмельницкой области.

Известно, что по состоянию на 17.00 9 сентября 2021 года из 85 пострадавших госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу 11 человек, в том числе одного взрослого с течением заболевания средней тяжести.

На амбулаторном лечении находится 74 ребенка с легкой формой течения болезни.

С целью установления причин и условий возникновения заболевания специалистами Главного управления проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения лабораторных исследований и инспектирования пищеблока учреждения.

Главным Управлением выдано решение о временной приостановке работы пищеблока детского сада сроком на 10 рабочих дней.

По оперативным сообщениям, за восемь месяцев текущего года специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие в расследовании 59 вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний, в результате которых пострадал 691 человек, в том числе 495 детей (71,6%).

Источник: Держпродспоживслужба