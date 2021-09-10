Відразу 85 осіб, 84 з яких вихованці навчально-виховного об’єднання №1 школи-дитячого садка міста Хмельницький, постраждали внаслідок масового отруєння, причина якого поки що невідома.

Перевіркою стосовно випадку захворювання на харчову токсикоінфекцію серед дітей наразі займається Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

Відомо, що станом на 17.00 годину 9 вересня 2021 року з 85 постраждалих госпіталізовано в Хмельницьку інфекційну лікарню 11 осіб, в тому числі одна доросла людина з перебігом захворювання середньої важкості.

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На амбулаторному лікуванні перебуває 74 дитини з легкою формою перебігу хвороби.

З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань фахівцями Головного управління проводиться санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення лабораторних досліджень та інспектування харчоблоку закладу.

Головним управлінням видано рішення про тимчасове призупинення роботи харчоблоку дитячого садка терміном на 10 робочих днів.

За оперативними повідомленнями, за вісім місяців поточного року фахівці Держпродспоживслужби взяли участь у розслідуванні 59 спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, внаслідок яких постраждала 691 особа, у тому числі 495 дітей (71,6%).

Джерело: Держпродспоживслужба