Более 4,6 тыс. педиатров украинских медицинских учреждений готовы оказывать психологическую поддержку детям бесплатно.
В рамках Всеукраинской программы ментального здоровья, инициированной первой леди Еленой Зеленской, дети могут получить бесплатную психологическую помощь у педиатра, детского психолога или через звонок на горячую линию.
Как родители могут помочь ребенку
В связи с войной, дети становятся одной из самых уязвимых категорий общества.
Первая помощь должна поступать от родителей. Они могут воспользоваться специальными ресурсами, в частности на сайте Ты как?. Там доступна информация о психоэмоциональном состоянии детей, игры, практики для взрослых и малышей, методички по ментальному здоровью и контакты специалистов.
Как получить профессиональную психологическую помощь
Профессиональную психологическую помощь могут оказывать педиатры, которые прошли обучение по программе mhGAP.
С согласия пациента, врач может провести скрининг на психические расстройства, дать советы по сохранению ментального здоровья и, при необходимости, направить к узкопрофильному специалисту.
При необходимости, к детскому психиатру можно обращаться без направления педиатра или семейного врача.
Сейчас бесплатные психиатрические услуги могут предоставлять 257 специалистов в 330 медицинских учреждениях.
Необходимого специалиста можно найти на интерактивной карте на сайте Национальной службы здоровья Украины или позвонив на номер 16-77.
Психологическая помощь онлайн
Также существуют различные онлайн-ресурсы для получения психологической помощи.
Линия Национальной психологической ассоциации 0 800 100 102 работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, а также доступны онлайн-терапевтические группы на poruch.me/teenagers и бесплатные консультации на teenergizer.org/consultations.
Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine доступна круглосуточно по телефону 7333.
Источник: Михаил Радуцкий