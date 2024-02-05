Более 4,6 тыс. педиатров украинских медицинских учреждений готовы оказывать психологическую поддержку детям бесплатно.

В рамках Всеукраинской программы ментального здоровья, инициированной первой леди Еленой Зеленской, дети могут получить бесплатную психологическую помощь у педиатра, детского психолога или через звонок на горячую линию.

Как родители могут помочь ребенку

В связи с войной, дети становятся одной из самых уязвимых категорий общества.

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Первая помощь должна поступать от родителей. Они могут воспользоваться специальными ресурсами, в частности на сайте Ты как?. Там доступна информация о психоэмоциональном состоянии детей, игры, практики для взрослых и малышей, методички по ментальному здоровью и контакты специалистов.

Как получить профессиональную психологическую помощь

Профессиональную психологическую помощь могут оказывать педиатры, которые прошли обучение по программе mhGAP.

С согласия пациента, врач может провести скрининг на психические расстройства, дать советы по сохранению ментального здоровья и, при необходимости, направить к узкопрофильному специалисту.

При необходимости, к детскому психиатру можно обращаться без направления педиатра или семейного врача.

Сейчас бесплатные психиатрические услуги могут предоставлять 257 специалистов в 330 медицинских учреждениях.

Необходимого специалиста можно найти на интерактивной карте на сайте Национальной службы здоровья Украины или позвонив на номер 16-77.

Психологическая помощь онлайн

Также существуют различные онлайн-ресурсы для получения психологической помощи.

Линия Национальной психологической ассоциации 0 800 100 102 работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, а также доступны онлайн-терапевтические группы на poruch.me/teenagers и бесплатные консультации на teenergizer.org/consultations.

Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine доступна круглосуточно по телефону 7333.

Источник: Михаил Радуцкий