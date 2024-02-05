Понад 4,6 тис. педіатрів українських медичних закладів готові надавати психологічну підтримку дітям безоплатно.

У рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, діти можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу у педіатра, дитячого психолога чи через дзвінок на гарячу лінію.

Як батьки можуть допомогти дитині

У зв’язку з війною, діти стають однією з найбільш уразливих категорій суспільства.

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Перша допомога має надходити від батьків. Вони можуть скористатися спеціальними ресурсами, зокрема на сайті Ти як?. Там доступна інформація про психоемоційний стан дітей, ігри, практики для дорослих та малечі, методички з ментального здоров’я та контакти фахівців.

Як отримати професійну психологічну допомогу

Професійну психологічну допомогу можуть надавати педіатри, які пройшли навчання за програмою mhGAP.

За згодою пацієнта, лікар може провести скринінг на психічні розлади, дати поради щодо збереження ментального здоров’я та, за необхідності, направити до вузькопрофільного спеціаліста.

За потреби, до дитячого психіатра можна звертатися без направлення педіатра чи сімейного лікаря.

Наразі безоплатні психіатричні послуги можуть надавати 257 фахівців у 330 медичних закладах.

Необхідного фахівця можна знайти на інтерактивній мапі на сайті Національної служби здоров’я України або зателефонувавши на номер 16-77.

Психологічна допомога онлайн

Також існують різні онлайн-ресурси для отримання психологічної допомоги.

Лінія Національної психологічної асоціації 0 800 100 102 працює з 10:00 до 20:00 щоденно, а також доступні онлайн-терапевтичні групи на poruch.me/teenagers та безоплатні консультації на teenergizer.org/consultations.

Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine доступна цілодобово за номером 7333.

Джерело: Михайло Радуцький