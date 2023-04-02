Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Дети

Психотерапевт рассказала, как распознать у ребенка признаки аутизма

2 апреля 2023, 10:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
аутизм
Источник: Pixabay

Сегодня, 2 апреля, во Всемирный день осведомленности об аутизме, психотерапевт Юлиана Маслак на онлайн-площадке популярного онлайн-ресурса Береги себя рассказала, как распознать у ребенка признаки расстройства спектра аутизма (РСА).

— В последние десятилетия, РСА — единственное расстройство в детской психиатрии, количество случаев которого продолжает стремительно расти, — отметила специалист.

По ее словам, генетический фактор является одним из ключевых в развитии расстройства. Другим фактором является органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС).

Читайте также:
Психотерапевт рассказала, как распознать у ребенка признаки аутизмаДиагноз гениев: пять мифов и фактов об аутизме

Сейчас смотрят

У детей с аутизмом нарушаются процессы восприятия и обработки информации, ненадлежащим образом функционируют сети мозга, отвечающие за организацию поведения в целом, социальной в частности.

Большинство родителей в определенные моменты спрашивают “все ли хорошо с моим ребенком”?

Сейчас многие специалисты знают и используют протоколы скрининга и программы раннего выявления основных признаков расстройства. Заподозрить первые проявления РСА могут и родители. 

Красными флажками являются следующие признаки:

  • ребенок почти не устанавливает зрительный контакт или делает это необычным способом;
  • ребенок проявляет гораздо меньше любопытства, чем ожидается, к происходящему;
  • вы заметили, что ребенок как будто находится в собственном мире, играет сам;
  • малыш не подражает поведению и игре других людей, в частности родителей;
  • ребенок начинал говорить, а затем перестал и/или развитие речи не соответствует возрасту ребенка;
  • ребенок избегает какого-либо контакта — не любит, когда к нему прикасаются, обнимают и т.п.;
  • отсутствует реакция на простые указания и/или обращение к ребенку – при том, что поведение в других ситуациях указывает на то, что со слухом ребенка все в порядке;
  • ребенок механически и многократно повторяет услышанные слова, например из телепрограмм; 
  • ребенок не использует жесты и мимику при общении, повторяет последние слова предложений, обращенных к ней;
  • имеет стереотипные движения, например, вращение головой, раскачивание и т.п.;
  • ребенка трудно остановить, отвлечь от однообразных повторяющихся действий;
  • резко реагирует на любые изменения в обычных ритуалах. Например, настойчиво требует есть только из определенной посуды, одеваться только в определенную одежду, ходить только по определенному пути и т.д.

Если вы наблюдаете у ребенка несколько признаков из перечисленных, стоит посетить специалиста. Конечно, диагноз не устанавливается только на основе перечисленных признаков. Есть определенные диагностические критерии, которыми руководствуется специалисты.

Источник: Береги себя

Теги
Аутизм поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь