Сегодня, 2 апреля, во Всемирный день осведомленности об аутизме, психотерапевт Юлиана Маслак на онлайн-площадке популярного онлайн-ресурса Береги себя рассказала, как распознать у ребенка признаки расстройства спектра аутизма (РСА).

— В последние десятилетия, РСА — единственное расстройство в детской психиатрии, количество случаев которого продолжает стремительно расти, — отметила специалист.

По ее словам, генетический фактор является одним из ключевых в развитии расстройства. Другим фактором является органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС).

Сейчас смотрят

У детей с аутизмом нарушаются процессы восприятия и обработки информации, ненадлежащим образом функционируют сети мозга, отвечающие за организацию поведения в целом, социальной в частности.

Большинство родителей в определенные моменты спрашивают “все ли хорошо с моим ребенком”?

Сейчас многие специалисты знают и используют протоколы скрининга и программы раннего выявления основных признаков расстройства. Заподозрить первые проявления РСА могут и родители.

Красными флажками являются следующие признаки:

ребенок почти не устанавливает зрительный контакт или делает это необычным способом;

ребенок проявляет гораздо меньше любопытства, чем ожидается, к происходящему;

вы заметили, что ребенок как будто находится в собственном мире, играет сам;

малыш не подражает поведению и игре других людей, в частности родителей;

ребенок начинал говорить, а затем перестал и/или развитие речи не соответствует возрасту ребенка;

ребенок избегает какого-либо контакта — не любит, когда к нему прикасаются, обнимают и т.п.;

отсутствует реакция на простые указания и/или обращение к ребенку – при том, что поведение в других ситуациях указывает на то, что со слухом ребенка все в порядке;

ребенок механически и многократно повторяет услышанные слова, например из телепрограмм;

ребенок не использует жесты и мимик у при общении, повторяет последние слова предложений, обращенных к ней;

имеет стереотипные движения, например, вращение головой, раскачивание и т.п.;

ребенка трудно остановить, отвлечь от однообразных повторяющихся действий;

резко реагирует на любые изменения в обычных ритуалах. Например, настойчиво требует есть только из определенной посуды, одеваться только в определенную одежду, ходить только по определенному пути и т.д.

Если вы наблюдаете у ребенка несколько признаков из перечисленных, стоит посетить специалиста. Конечно, диагноз не устанавливается только на основе перечисленных признаков. Есть определенные диагностические критерии, которыми руководствуется специалисты.

Источник: Береги себя