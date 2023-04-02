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Психотерапевт розповіла, як розпізнати в дитини ознаки аутизму

2 Квітня 2023, 10:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аутизм
Джерело: Pixabay

Сьогодні, 2 квітня, у Всесвітній день обізнаності про аутизм, психотерапевт Юліана Маслак на онлайн-майданчику популярного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіла, як розпізнати в дитини ознаки розладу спектра аутизму (РСА).

– В останні десятиліття, РСА – єдиний розлад у дитячій психіатрії, кількість випадків якого продовжує стрімко зростати, – зазначила фахівчиня.

За її словами, генетичний фактор є одним із ключових у розвитку розладу. Іншим фактором є органічне ураження центральної нервової системи (ЦНС).

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У дітей з аутизмом порушуються процеси сприйняття та опрацювання інформації, неналежним чином функціонують мережі мозку, що відповідають за організацію поведінки загалом, соціальної зокрема.

Більшість батьків у певні моменти запитують “чи все добре з моєю дитиною”?

Наразі багато фахівців знають і використовують протоколи скринінгу та програми раннього виявлення основних ознак розладу. Запідозрити перші прояви РСА можуть і батьки.

Червоними прапорцями є такі ознаки:

  • дитина майже не встановлює зорового контакту або робить це в незвичний спосіб;
  • дитина проявляє набагато менше цікавості, ніж очікується, до того, що відбувається;
  • ви помітили, що дитина начебто перебуває у власному світі, грається сама;
  • малюк не наслідує поведінку та гру інших людей, зокрема батьків;
  • дитина починала говорити, а потім перестала і/або розвиток мовлення не відповідає віку дитини;
  • дитина уникає будь-якого контакту – не любить, коли до неї торкаються, обіймають тощо;
  • відсутня реакція на прості вказівки та/або звернення до дитини – при тому, що поведінка в інших ситуаціях вказує на те, що зі слухом дитини все гаразд;
  • дитина механічно та багаторазово повторює почуті слова, наприклад із телепрограм;
  • дитина не використовує жести та міміку під час спілкування, повторює останні слова речень, звернених до неї;
  • має стереотипні рухи, наприклад, обертання головою, розгойдування тощо;
  • дитину важко зупинити, відволікти від одноманітних повторюваних дій;
  • різко реагує на будь-які зміни у звичайних ритуалах. Наприклад, наполегливо вимагає їсти тільки з певного посуду, одягатися тільки в певний одяг, ходити тільки певним шляхом тощо.

Якщо ви спостерігаєте в дитини кілька ознак із перелічених, варто відвідати фахівця. Звісно, діагноз не встановлюється лише на основі перелічених ознак. Є певні діагностичні критерії, якими керуються фахівці.

Джерело: Бережи себе

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