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Рацион школьника — сколько должно быть приемов пищи и рекомендуемые блюда

1 сентября, 14:43 Людмила Грубнік
Рацион школьника — сколько должно быть приемов пищи и рекомендуемые блюда
Источник: Depositphotos

Питание школьника — важный аспект, от которого зависит здоровье, самочувствие и успеваемость ребенка.

Специалисты ООН рассказали, каким должен быть ежедневный рацион школьника — сколько должно быть приемов пищи и какие продукты стоит в него добавлять.

Приемы пищи школьника

По данным организации, их должно быть пять — завтрак дома, в школе, обед, полдник и ужин.

  • Завтрак дома – 7.30-8.00 (25% от дневной нормы калорий)

Первый прием пищи должен обязательно состоять из горячего блюда – каши, творожной запеканки, омлета. Хорошим дополнением будут овощи или фрукты. Напитки – чай, молоко, кофе.

  • Завтрак в школе – 10.00-11.00 (10-15% от дневной нормы калорий)

Школьник может съесть бутерброд с отварным мясом и сыром, йогурт, сырники, запеканки, овощи и фрукты.

  • Обед дома или в школе – 12.00-13.00 (30% от дневной нормы калорий)

Во время обеда школьников рекомендуют кормить таким образом: на первое – горячее блюдо, на второе – полноценное мясное или рыбное блюдо с гарниром из овощей. Напиток – сок, компот.

  • Полдник – 16.00-17.00 (5-10% от дневной нормы калорий)

Бутерброд, фруктовый салат или овощной салат. Напитки – чай, кисель.

  • Ужин дома – 18.30-19.00 (25% от дневной нормы калорий)

В вечернее время школьнику можно дать блюда из творога с фруктами, яиц и овощей, овощные смеси, овощные салаты, запеченные фрукты.

При этом рекомендуется ограничивать потребление сладкого.

Рекомендованное количество сладостей в день (любая одна позиция):

  • 5-6 ч. л. сахара;
  • 3 шоколадные конфеты;
  • 5 карамелек;
  • 5 ч. л. варенья или меда;
  • 2-3 вафли;
  • 50 г торта.

Также в организации назвали, какой должна быть калорийность рациона школьника: 7-10 лет — 2 400 ккал, 14-17 — 2800 ккал.

Если ребенок занимается спортом, можно добавить еще 400 ккал.

Источник: ООН

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Теги
дитяче харчування , здорова їжа , Раціон школярів , Школа , Школярі
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