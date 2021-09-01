Харчування школяра – важливий аспект, від якого залежить здоров’я, самопочуття і успішність дитини.

Фахівці ООН розповіли, яким має бути щоденний раціон школяра – скільки має бути прийомів їжі і які продукти варто до нього додавати.

Прийоми їжі школяра

За даними організації, їх має бути п’ять – сніданок вдома, у школі, обід, полуденок і вечеря.

Сніданок вдома – 7.30-8.00 (25% від денної норми калорій)

Перший прийом їжі має обов’язково складатися з гарячої страви – каші, сирної запіканки, омлету. Гарним доповненням будуть овочі або фрукти. Напої – чай, молоко, кава.

Сніданок у школі – 10.00-11.00 (10-15% від денної норми калорій)

Школяр може з’їсти бутерброд з відвареним м’ясом і сиром, йогурт, сирники, запіканки, овочі і фрукти.

Обід вдома або у школі – 12.00-13.00 (30% від денної норми калорій)

Під час обіду школярів рекомендують годувати так: на перше – гаряча страва, на друге – повноцінна м’ясна або рибна страва з гарніром з овочів. Напій – сік, компот.

Полуденок – 16.00-17.00 (5-10% від денної норми калорій)

Бутерброд, фруктовий салат або овочевий салат. Напої – чай, кисіль.

Вечеря вдома – 18.30-19.00 (25% від денної норми калорій)

Увечері школяреві можна дати страви із сиру з фруктами, яєць і овочів, овочеві суміші, овочеві салати, запечені фрукти.

Водночас рекомендується обмежувати споживання солодкого.

Рекомендована кількість солодощів на день (будь-яка одна позиція):

5-6 ч. л. цукру;

3 шоколадні цукерки;

5 карамельок;

5 ч. л. варення або меду;

2-3 вафлі;

50 г торта.

Також в організації назвали, якою має бути калорійність раціону школяра: 7-10 років – 2 400 ккал, 14-17 – 2 800 ккал.

Якщо дитина займається спортом, можна додати ще 400 ккал.

Джерело: ООН