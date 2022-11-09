Сейчас в США сложилась чрезвычайная ситуация в детских больницах. Американские врачи-педиатры заявляют, что у них сейчас “март 2020-го”. Что это означает?

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский объясняет:

— В марте 2020 года в США была катастрофа с местами для пациентов с Covid-19. Люди умирали тысячами, потому что им не хватало коек с кислородом.

В связи с тем, что детские койки тогда не были задействованы за ненадобностью, их перепрофилировали во взрослые.

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— А сейчас ситуация такая, что нужны именно детские койки с доступом к кислороду, — сказал Комаровский. — Это связано со вспышкой RS-инфекции.

RS-вирус или респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) очень опасен для малышей первого года жизни и для пожилых людей старше 65 лет. Он поражает клетки бронхиол, вызывая тяжелую дыхательную недостаточность. Для RS-инфекции характерна такая же сезонность, как и для гриппа.

Специфического лечения нет, но в тяжелых случаях ребенку нужна респираторная поддержка — ИВЛ, кислород.

— Такой подъем заболеваемости RS-инфекцией в США многие объясняют тем, что во время Covid-19 у них жесткий локдаун и дети не общались со своими сверстниками, не встретились в положенное время (до годика) с вирусом. Поэтому многие оказались чувствительными к нему.

Обоснованных доказательств этому нет, но многие эпидемиологи утверждают, что все обстоит именно так.

— Думаю, что у нас столь тяжелой вспышки RS-инфекции не будет, потому что у нас локдаун был формальным, — утверждает врач. — Работало метро, дети не ходили в школу, но тусовались у кого-то дома или в подпольных клубах.

Но тем не менее, предупреждает Евгений Комаровский, стоит подумать всем о том, в каком состоянии у нас дыхательная аппаратура, есть ли запас детских коек и генераторы, что очень важно в военное время.

— Обращаю внимание всех родителей: RS-инфекция передается воздушно-капельным путем, как и грипп, — заявляет педиатр. — Считается, что когда заражаются дети, одна из главных причин — немытые руки их родителей.

Поэтому: проветриваем помещение, моем руки, при соплях надеваем маски, промываем нос.

И очень важно, если видим, что ребенку реально тяжело дышать, обращаемся к врачу за помощью. Ребенку нужна респираторная поддержка на 4-5 дней, пока организм сформирует иммунную защиту.

Источник: Евгений Комаровский