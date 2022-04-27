Кашель у ребенка: тревожные симптомы и как облегчить состояние

Кашель – это нормальный защитный рефлекс организма, который помогает избавиться от чего-то нежелательного, что попало на слизистую или в дыхательные пути. Однако иногда он может сигнализировать о заболевании.
В Минздраве рассказали, как облегчить состояние ребенка во время кашля и какие симптомы тревожные.
Что поможет облегчить симптомы кашля у ребенка:
- прохладный, хорошо увлажненный воздух в комнате;
- обильное питье;
- увлажнение носа физраствором;
- аспиратор – особенно перед ночным сном.
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Чего нельзя делать:
- применять средства, подавляющие кашель;
- использовать отхаркивающие средства для младенцев.
Опасные симптомы:
- одышка;
- высокая температура;
- изменение голоса ребенка;
- он становится похожим на лай собаки;
- осложненное дыхание.
Когда нужно вызвать скорую:
- кровохарканье;
- синюшный оттенок кожи;
- рвота и понос;
- боль в груди;
- замедленный пульс;
- нарушение сознания;
- судороги.