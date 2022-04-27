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Кашель у ребенка: тревожные симптомы и как облегчить состояние

27 апреля 2022, 19:53
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
кашель
Источник: Pixabay

Кашель – это нормальный защитный рефлекс организма, который помогает избавиться от чего-то нежелательного, что попало на слизистую или в дыхательные пути. Однако иногда он может сигнализировать о заболевании.

В Минздраве рассказали, как облегчить состояние ребенка во время кашля и какие симптомы тревожные.

Что поможет облегчить симптомы кашля у ребенка:

  • прохладный, хорошо увлажненный воздух в комнате;
  • обильное питье;
  • увлажнение носа физраствором;
  • аспиратор – особенно перед ночным сном.
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Чего нельзя делать:

  • применять средства, подавляющие кашель;
  • использовать отхаркивающие средства для младенцев.

Опасные симптомы:

  • одышка;
  • высокая температура;
  • изменение голоса ребенка;
  • он становится похожим на лай собаки;
  • осложненное дыхание.
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Когда нужно вызвать скорую:

  • кровохарканье;
  • синюшный оттенок кожи;
  • рвота и понос;
  • боль в груди;
  • замедленный пульс;
  • нарушение сознания;
  • судороги.

Источник
Минздрав
Теги
кашель, Советы, поради лікаря
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