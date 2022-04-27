Кашель у ребенка: тревожные симптомы и как облегчить состояние

Кашель – это нормальный защитный рефлекс организма, который помогает избавиться от чего-то нежелательного, что попало на слизистую или в дыхательные пути. Однако иногда он может сигнализировать о заболевании.

В Минздраве рассказали, как облегчить состояние ребенка во время кашля и какие симптомы тревожные.

Что поможет облегчить симптомы кашля у ребенка:

прохладный, хорошо увлажненный воздух в комнате;

обильное питье;

увлажнение носа физраствором;

аспиратор – особенно перед ночным сном.

Чего нельзя делать:

применять средства, подавляющие кашель;

использовать отхаркивающие средства для младенцев.

Опасные симптомы:

одышка;

высокая температура;

изменение голоса ребенка;

он становится похожим на лай собаки;

осложненное дыхание.

Когда нужно вызвать скорую: