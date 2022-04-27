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Кашель у дитини: тривожні симптоми та як полегшити стан

27 Квітня 2022, 19:53
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
кашель
Джерело: Pixabay

Кашель – це нормальний захисний рефлекс організму, який допомагає позбутися чогось небажаного, що потрапило на слизову оболонку чи в дихальні шляхи. Однак іноді він може сигналізувати про захворювання.

У МОЗ розповіли, як полегшити стан дитини під час кашлю та які симптоми є тривожними.

Що допоможе полегшити симптоми кашлю у дитини:

  • прохолодне, добре зволожене повітря у кімнаті;
  • рясне пиття;
  • зволоження носа фізрозчином;
  • аспіратор – особливо перед нічним сном.
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Чого не можна робити:

  • застосовувати засоби, які пригнічують кашель;
  • використовувати відхаркувальні засоби для немовлят.

Небезпечні симптоми:

  • задишка;
  • висока температура;
  • зміна голосу дитини;
  • він стає схожим на гавкіт собаки;
  • ускладнене дихання.
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Коли треба викликати швидку:

  • кровохаркання;
  • синюшний відтінок шкіри;
  • блювання та понос;
  • біль у грудях;
  • сповільнений пульс;
  • порушення свідомості;
  • судоми.

Джерело
МОЗ
Теги
кашель, Поради, поради лікаря
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