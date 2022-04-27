Кашель у дитини: тривожні симптоми та як полегшити стан

Кашель – це нормальний захисний рефлекс організму, який допомагає позбутися чогось небажаного, що потрапило на слизову оболонку чи в дихальні шляхи. Однак іноді він може сигналізувати про захворювання.

У МОЗ розповіли, як полегшити стан дитини під час кашлю та які симптоми є тривожними.

Що допоможе полегшити симптоми кашлю у дитини:

прохолодне, добре зволожене повітря у кімнаті;

рясне пиття;

зволоження носа фізрозчином;

аспіратор – особливо перед нічним сном.

Чого не можна робити:

застосовувати засоби, які пригнічують кашель;

використовувати відхаркувальні засоби для немовлят.

Небезпечні симптоми:

задишка;

висока температура;

зміна голосу дитини;

він стає схожим на гавкіт собаки;

ускладнене дихання.

Коли треба викликати швидку: