Кашель у дитини: тривожні симптоми та як полегшити стан

Кашель – це нормальний захисний рефлекс організму, який допомагає позбутися чогось небажаного, що потрапило на слизову оболонку чи в дихальні шляхи. Однак іноді він може сигналізувати про захворювання.
У МОЗ розповіли, як полегшити стан дитини під час кашлю та які симптоми є тривожними.
Що допоможе полегшити симптоми кашлю у дитини:
- прохолодне, добре зволожене повітря у кімнаті;
- рясне пиття;
- зволоження носа фізрозчином;
- аспіратор – особливо перед нічним сном.
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Чого не можна робити:
- застосовувати засоби, які пригнічують кашель;
- використовувати відхаркувальні засоби для немовлят.
Небезпечні симптоми:
- задишка;
- висока температура;
- зміна голосу дитини;
- він стає схожим на гавкіт собаки;
- ускладнене дихання.
Коли треба викликати швидку:
- кровохаркання;
- синюшний відтінок шкіри;
- блювання та понос;
- біль у грудях;
- сповільнений пульс;
- порушення свідомості;
- судоми.