В умовах війни дорослим і дітям часто доводиться ночувати у сховищах, мало спати, погано харчуватися та багато нервувати. Всі ці фактори послаблюють захисні сили організму, що дає змогу вірусам звалити нас з ніг.

Як тільки ви відчули перші симптоми захворювання, то розпочинайте лікування негайно, радить Центр громадського здоров’я України. Для ГРВІ та Covid-19, особливо в перші дні, не треба ніяких препаратів.

Зазвичай ГРВІ минає самостійно протягом кількох днів за умов дотримання цих рекомендацій:

Рясно пийте. Пийте теплу рідину, щонайменше літр на добу, а краще – більше.

При підвищенні температури, виникненні ознобу, ломоти, головного болю, використайте:

ібупрофен: 400 мг для дорослих,

парацетамол (панадол, порошки типу терафлю, фармацитрон, хелпекс та інші).

Також можна вживати:

німесулід;

німесил;

найз.

Якщо температура нормальна, але є біль:

дексалгін;

кетанов;

кетолак;

диклофенак/диклоберл.

Якщо у вас їх немає, то розпитайте сусідів.

Нежить:

Промивання сольовим розчином або спреї для зволоження:

носоль;

хьюмер;

аквамаріс тощо.

Якщо ніс забитий і вам важко дихати допоможуть судинозвужувальні спреї:

отривін;

називін;

фармазолін.

Також прочистити ніс допомагає фізична активність: поприсідати, пострибати, пройтися по сходах туди-сюди, якщо є така можливість.

Біль у горлі або вусі:

Дотримуйтесь тих самих рекомендацій, що й при температурі.

Також можна смоктати будь-які пастилки чи льодяники, навіть просто цукерки підходять.

Скільки днів хворіти

Загалом ГРВІ та Covid-19, особливо у щеплених, пройдуть самі за кілька днів. Навіть за умови, що ви нічого не робитимете.

Варто мати пульсоксиметр, коли відчуваєте задишку, виміряйте сатурацію. Норма – від 93%. Щоб підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.

Часто проблеми з диханням виникають через паніку. Тому потрібно протистояти панічним атакам.

Коли треба звертатися до лікаря

Якщо не вдається медикаментозно збити високу температуру, при появі судом, блювання, головного болю, утруднені дихання, сильного болю в животі, носі, горлі, порушенні свідомості, лихоманці та наявності цих симптомів протягом 3-х діб і більше, повторному підвищенню температури тіла після кількох днів нормальної температури потрібно звернутися до лікаря.