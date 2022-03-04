В условиях войны взрослым и детям часто приходится ночевать в убежищах, мало спать, плохо питаться и много нервничать. Все эти факторы ослабляют защитные силы организма, что позволяет вирусам свалить нас с ног.
Как только вы почувствовали первые симптомы заболевания, начинайте лечение немедленно, советует Центр общественного здоровья Украины. Для ОРВИ и Covid-19, особенно в первые дни, не требуется никаких препаратов.
Обычно ОРВИ проходит самостоятельно в течение нескольких дней при соблюдении этих рекомендаций:
Обильно пейте. Пейте теплую жидкость, по меньшей мере литр в сутки, а лучше больше.
При повышении температуры, возникновении озноба, ломоты, головных болей, используйте:
- ибупрофен: 400 мг для взрослых,
- парацетамол (панадол, порошки типа терафля, фармацитрон, хелпекс и другие).
Также можно использовать:
- нимесулид;
- нимесил;
- найз.
Если температура нормальная, но есть боль:
- дексалгин;
- кетанов;
- кетолок;
- диклофенак/диклоберл.
Если у вас их нет, расспросите соседей.
Насморк:
Промывка солевым раствором или спреи для увлажнения:
- носоль;
- хьюмер;
- аквамарис и т.д.
Если нос забит и вам тяжело дышать помогут сосудосуживающие спреи:
- отривин;
- називин;
- фармазолин.
Также прочистить нос помогает физическая активность: присесть, попрыгать, пройтись по лестнице туда-сюда, если есть такая возможность.
Боль в горле или ухе:
Следуйте тем же рекомендациям, что и при температуре.
Также можно сосать любые пастилки или леденцы, даже просто конфеты подходят.
Сколько дней болеть
В целом ОРВИ и Covid-19, особенно у привитых, пройдут сами через несколько дней. Даже при условии, что вы ничего не будете делать.
Следует иметь пульсоксиметр, когда чувствуете одышку, измерьте сатурацию. Норма – от 93%. Чтобы повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.
Часто проблемы с дыханием возникают из-за паники. Поэтому нужно противостоять паническим атакам.
Когда нужно обращаться к врачу
Если не удается медикаментозно сбить высокую температуру, при появлении судорог, рвоты, головной боли, затрудненного дыхания, сильных болях в животе, носу, горле, нарушении сознания, лихорадке и наличии этих симптомов в течение 3-х суток и более, при повторном повышении температуры через нескольких дней нормальной следует обратиться к врачу.