В условиях войны взрослым и детям часто приходится ночевать в убежищах, мало спать, плохо питаться и много нервничать. Все эти факторы ослабляют защитные силы организма, что позволяет вирусам свалить нас с ног.

Как только вы почувствовали первые симптомы заболевания, начинайте лечение немедленно, советует Центр общественного здоровья Украины. Для ОРВИ и Covid-19, особенно в первые дни, не требуется никаких препаратов.

Обычно ОРВИ проходит самостоятельно в течение нескольких дней при соблюдении этих рекомендаций:

Обильно пейте. Пейте теплую жидкость, по меньшей мере литр в сутки, а лучше больше.

При повышении температуры, возникновении озноба, ломоты, головных болей, используйте:

ибупрофен: 400 мг для взрослых,

парацетамол (панадол, порошки типа терафля, фармацитрон, хелпекс и другие).

Также можно использовать:

нимесулид;

нимесил;

найз.

Если температура нормальная, но есть боль:

дексалгин;

кетанов;

кетолок;

диклофенак/диклоберл.

Если у вас их нет, расспросите соседей.

Насморк:

Промывка солевым раствором или спреи для увлажнения:

носоль;

хьюмер;

аквамарис и т.д.

Если нос забит и вам тяжело дышать помогут сосудосуживающие спреи:

отривин;

називин;

фармазолин.

Также прочистить нос помогает физическая активность: присесть, попрыгать, пройтись по лестнице туда-сюда, если есть такая возможность.

Боль в горле или ухе:

Следуйте тем же рекомендациям, что и при температуре.

Также можно сосать любые пастилки или леденцы, даже просто конфеты подходят.

Сколько дней болеть

В целом ОРВИ и Covid-19, особенно у привитых, пройдут сами через несколько дней. Даже при условии, что вы ничего не будете делать.

Следует иметь пульсоксиметр, когда чувствуете одышку, измерьте сатурацию. Норма – от 93%. Чтобы повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.

Часто проблемы с дыханием возникают из-за паники. Поэтому нужно противостоять паническим атакам.

Когда нужно обращаться к врачу

Если не удается медикаментозно сбить высокую температуру, при появлении судорог, рвоты, головной боли, затрудненного дыхания, сильных болях в животе, носу, горле, нарушении сознания, лихорадке и наличии этих симптомов в течение 3-х суток и более, при повторном повышении температуры через нескольких дней нормальной следует обратиться к врачу.