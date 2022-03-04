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ОРВИ в условиях войны: как помочь себе самостоятельно

4 марта 2022, 14:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ГРВІ ОРВИ
Источник: Depositphotos

В условиях войны взрослым и детям часто приходится ночевать в убежищах, мало спать, плохо питаться и много нервничать. Все эти факторы ослабляют защитные силы организма, что позволяет вирусам свалить нас с ног.

Как только вы почувствовали первые симптомы заболевания, начинайте лечение немедленно, советует Центр общественного здоровья Украины. Для ОРВИ и Covid-19, особенно в первые дни, не требуется никаких препаратов.

Обычно ОРВИ проходит самостоятельно в течение нескольких дней при соблюдении этих рекомендаций:

Обильно пейте. Пейте теплую жидкость, по меньшей мере литр в сутки, а лучше больше.

При повышении температуры, возникновении озноба, ломоты, головных болей, используйте:

  • ибупрофен: 400 мг для взрослых,
  • парацетамол (панадол, порошки типа терафля, фармацитрон, хелпекс и другие).

Также можно использовать:

  • нимесулид;
  • нимесил;
  • найз.

Если температура нормальная, но есть боль:

  • дексалгин;
  • кетанов;
  • кетолок;
  • диклофенак/диклоберл.

Если у вас их нет, расспросите соседей.

Насморк:

Промывка солевым раствором или спреи для увлажнения:

  • носоль;
  • хьюмер;
  • аквамарис и т.д.

Если нос забит и вам тяжело дышать помогут сосудосуживающие спреи:

  • отривин;
  • називин;
  • фармазолин.

Также прочистить нос помогает физическая активность: присесть, попрыгать, пройтись по лестнице туда-сюда, если есть такая возможность.

Боль в горле или ухе:

Следуйте тем же рекомендациям, что и при температуре.

Также можно сосать любые пастилки или леденцы, даже просто конфеты подходят.

Сколько дней болеть

В целом ОРВИ и Covid-19, особенно у привитых, пройдут сами через несколько дней. Даже при условии, что вы ничего не будете делать.

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Следует иметь пульсоксиметр, когда чувствуете одышку, измерьте сатурацию. Норма – от 93%. Чтобы повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.

Часто проблемы с дыханием возникают из-за паники. Поэтому нужно противостоять паническим атакам.

Когда нужно обращаться к врачу

Если не удается медикаментозно сбить высокую температуру, при появлении судорог, рвоты, головной боли, затрудненного дыхания, сильных болях в животе, носу, горле, нарушении сознания, лихорадке и наличии этих симптомов в течение 3-х суток и более, при повторном повышении температуры через нескольких дней нормальной следует обратиться к врачу.

Источник
Центр общественного здоровья
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