Одним із характерних симптомів гострої вірусної респіраторної інфекції у дітей є сильний, грубий, надсадний кашель. Які ліки допомагають його полегшити? У яких випадках вони можуть не допомогти? На це запитання на YouTube-каналі Факти Здоров’я відповіла лікарка-педіатр, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії медичного факультету Харківського національного університету імені В.М. Каразіна Людмила Раковська.

– Для початку потрібно зрозуміти, чи не симптоми це крупу. У дітей, особливо віком від 2 до 4 років, може бути специфічний стан, який називається “круп”, – пояснює лікар-педіатр.

За її словами, характерною ознакою крупу є саме різкий, важкий, гавкаючий кашель. Його провокує набряк верхніх дихальних шляхів. На цей випадок є протокол лікування, який дає змогу доволі швидко зняти симптоми і полегшити стан дитини.

Але далеко не кожен такий гавкаючий, грубий кашель зумовлений крупом, зазначає Людмила Раковська. Наприклад, коли ми говоримо про Омікрон, то, як правило, маємо справу з ларинготрахеїтами, для яких теж характерний грубий, надсадний кашель.

Але якщо при крупі у медиків є арсенал лікувальних препаратів, то для інших вікових груп це лікування не підходить.

Тому при появі кашлю не слід відразу ж кидатися приймати засоби для лікування крупу, які багатьом відомі. Це абсолютно безглуздо. Допомагає тільки час.

Тут потрібно розуміти, що Омікрон не опускається в легені, йдеться тільки про верхні дихальні шляхи. Якщо, звичайно, ми говоримо не про групи ризику, там дещо інші ситуації.

У здорових же людей захворювання, зокрема й кашель, зазвичай проходить за кілька днів і закінчується повним одужанням. Тому просто потрібно трошки потерпіти.