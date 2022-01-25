В Україні зростає кількість інфікованих коронавірусом дітей, причина – особливість штаму Омікрон.

Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– Якщо під час попередніх хвиль коронавірусу перебіг захворювання у дітей був майже безсимптомним, то тепер він супроводжується підвищенням температури. До лікарні доставляють дітей з інтоксикацією та температурою 38 градусів, – говорить Михайло Радуцький.

За його словами, переважна більшість пацієнтів хворіють швидко – за день-два їх виписують додому, проте є випадки ускладнень, серед них – пневмонія та киснева недостатність.

Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 1 120 дітей, найбільше маленьких пацієнтів у лікарнях Рівненської (зайнятість – 83%), Одеської (77%) та Запорізької (75%) областей.

– Частіше хворіють діти 10-14 років – 40% від усіх випадків, – додає спікер.

Він вважає, що у регіонах, де погіршується епідситуація, місцева влада має перевести учнів на “дистанційку”. Також треба вакцинувати від коронавірусу підлітків – нині імунізація дозволена для дітей від 12 до 18 років.

Джерело: Михайло Радуцький