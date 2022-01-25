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Майже локдаун: на Львівщині через різкий стрибок Covid-19 посилюють карантинні обмеження

25 Січня 2022, 14:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Різкий стрибок показників статистики захворюваності на Covid-19 по Львівській області може стати підставою для посилення карантинних обмежень. Рішення про це має намір ухвалити найближчим часом Львівська обласна комісія ТЕБ і НС.

Про це під час пресбрифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

– З 26 січня на Львівщині наберуть чинності нові обмеження, – заявив він.

За його словами, у всіх навчальних закладах, крім дитячих садочків, буде введено дистанційне навчання. Також будуть заборонені всі розважальні масові заходи.

Що стосується громадського транспорту, то його наповнюваність буде обмежена 50%.

Також відбудеться посилення контролю за дотриманням обмежень, зазначив Чемерис.

Він уточнив, що перехід на дистанційне навчання попередньо планується до 4 лютого.

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Крім того, за словами директора Департаменту, якщо зростання нових випадків Covid-19 буде тривати і надалі, то вже з 1 лютого може бути припинена робота ресторанів, кафе (тільки на винос), спортивних клубів і фітнес-центрів. Що по суті означатиме перехід області до червоної зони епідемічної небезпеки

Нагадаємо, що в дитячій спеціалізованій лікарні Львова Охматдит наразі найбільша кількість пацієнтів за всю пандемію Covid-19.

Джерело
Укрінформ
Теги
Адаптивний карантин , Коронавірус Covid-19 , Львів , Школи
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