Різкий стрибок показників статистики захворюваності на Covid-19 по Львівській області може стати підставою для посилення карантинних обмежень. Рішення про це має намір ухвалити найближчим часом Львівська обласна комісія ТЕБ і НС.

Про це під час пресбрифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

– З 26 січня на Львівщині наберуть чинності нові обмеження, – заявив він.

За його словами, у всіх навчальних закладах, крім дитячих садочків, буде введено дистанційне навчання. Також будуть заборонені всі розважальні масові заходи.

Що стосується громадського транспорту, то його наповнюваність буде обмежена 50%.

Також відбудеться посилення контролю за дотриманням обмежень, зазначив Чемерис.

Він уточнив, що перехід на дистанційне навчання попередньо планується до 4 лютого.

Крім того, за словами директора Департаменту, якщо зростання нових випадків Covid-19 буде тривати і надалі, то вже з 1 лютого може бути припинена робота ресторанів, кафе (тільки на винос), спортивних клубів і фітнес-центрів. Що по суті означатиме перехід області до червоної зони епідемічної небезпеки

Нагадаємо, що в дитячій спеціалізованій лікарні Львова Охматдит наразі найбільша кількість пацієнтів за всю пандемію Covid-19.