Резкий скачок показателей статистики заболеваемости Covid-19 по Львовской области может стать основанием для ужесточения карантинных ограничений. Решение об этом намерена принять в самое ближайшее время Львовская областная комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

— С 26 января на Львовщине вступят в действие новые ограничения, — заявил он.

По его словам, во всех учебных заведениях, кроме детских садов, будет введено дистанционное обучение. Также будут запрещены все развлекательные массовые мероприятия.

Что касается общественного транспорта, то его наполняемость будет ограничена 50%.

Также произойдет усиление контроля за соблюдением ограничений, отметил Чемерис.

Он уточнил, что переход на дистанционное обучение предварительно планируется до 4 февраля.

Кроме того, по словам директора департамента, если рост новых случаев Covid-19 будет наблюдаться и далее, то уже с 1 февраля может быть прекращена работа ресторанов, кафе (только на вынос), спортивных клубов и фитнес-центров. Что по сути будет означать переход области в красную зону эпидемической опасности

Напомним, что в детской специализированной больнице Львова Охматдет в настоящее время наибольшее количество пациентов за всю пандемию Covid-19.