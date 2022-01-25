В Украине из-за увеличения количества больных коронавирусом все больше областей могут попасть в красную зону эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга 25 января.

По словам эксперта, сейчас вспышка коронавируса пока сосредоточена в западных регионах. Ивано-Франковская область уже перешла в красную зону.

— Два региона — Ровенская и Львовская области — уже показали индикаторы вхождения в красный уровень. Мы ожидаем в ближайшие дни заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС по усилению там карантина, — отметил Ганиченко.

В то же время с 27 января Ровенская области попадет в красную зону карантина. Такое решение приняла комиссия 25 января.

В зоне риска остаются Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Винницкая области. Также начало вспышки заболеваемости наблюдается на востоке Украины. В зоне наибольшего риска находится Сумская область.

По состоянию на 25 января в оранжевой зоне находится 13 областей Украины. В трех регионах превышен уровень госпитализации. Это Винницкая (62,9), Ивано-Франковская (107,4) и Черновицкая (76,0) области.