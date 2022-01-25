В Україні через збільшення кількості хворих на коронавірус дедалі більше областей можуть потрапити до червоної зони епідемічної небезпеки.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу 25 січня.

За словами експерта, наразі спалах коронавірусу зосереджений в західних регіонах. Івано-Франківська область вже перейшла у червону зону.

– Два регіони – Рівненська та Львівська області – вже показали індикатори входження в червоний рівень. Ми очікуємо найближчими днями засідання Державної комісії з ТЕБ і НС щодо посилення там карантину, – зазначив Ганиченко.

Водночас з 27 січня Рівненська області потрапить у червону зону карантину. Таке рішення ухвалила комісія 25 січня.

У зоні ризику залишаються Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Вінницька області. Також початок спалаху захворюваності спостерігається на сході України. У зоні найбільшого ризику перебуває Сумська область.

Станом на 25 січня у помаранчевій зоні перебуває 13 областей України. У трьох регіонах перевищений рівень госпіталізації. Це Вінницька (62,9), Івано-Франківська (107,4) та Чернівецька (76,0) області.