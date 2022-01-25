Нова хвиля коронавірусу в Україні, яку викликав Covid-штам Омікрон, може спричинити збільшення добової кількості випадків хвороби. Цей показник може досягти рівня 55 тис. хворих за добу.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу 25 січня. За його словами, захворюваність у країні буде вдвічі вища, ніж під час активного поширення штаму Дельта.

– В середньому на добу ми можемо мати до 45 тис. випадків, і це може означати, що за окрему добу ми можемо мати до 55 тис. випадків. Чому це так? Тому що історичний максимум рівня захворюваності під час штаму Дельта в середньому за добу був близько 23 тис. максимально – близько 27 тис. випадків за добу, – зазначив експерт.

За останній тиждень кількість виявлених випадків Covid-19 збільшилася на 101%, а госпіталізації на 38%. Кількість людей, які померли від коронавірусу, зменшилася на 11%.

Зайнятість ліжок з киснем для Covid-хворих у країні за тиждень збільшилася з 23% до 28%. У KSE додали, що очікується подальше зростання навантаження на медичну систему.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вже зазначав, що у країні може бути удвічі більше нових випадків хвороби порівняно з попередньою хвилею.

Станом на 25 січня в Україні зафіксували 19 118 нових випадків Covid-19. Одужати вдалося 5 863 людям, а помер – 161 хворий. Найбільше випадків коронавірусу у Львівській, Івано-Франківській областях та м. Київ. Детальніше про Covid-19 в Україні – читайте на Фактах ICTV.