Новая волна коронавируса в Украине, которую вызвал Covid-штамм Омикрон, может вызвать увеличение суточного количества случаев болезни. Это показатель может достичь уровня 55 тыс. больных в сутки.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга 25 января. По его словам, заболеваемость в стране будет вдвое выше, чем во время активного распространения штамма Дельта.

— В среднем в сутки мы можем иметь до 45 тыс. случаев, и это может означать, что за отдельную сутки мы можем иметь до 55 тыс. случаев. Почему это так? Потому что исторический максимум уровня заболеваемости во время штамма Дельта в среднем за сутки был около 23 тыс. максимально — около 27 тыс. случаев за сутки, — отметил эксперт.

За последнюю неделю количество выявленных случаев Covid-19 увеличилось на 101%, а госпитализации на 38%. Количество людей, умерших от коронавируса, уменьшилось на 11%.

Занятость коек с кислородом для Covid-больных в стране за неделю увеличилась с 23% до 28%. В KSE добавили, что ожидается дальнейший рост нагрузки на медицинскую систему.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко уже отмечал, что в стране может быть вдвое больше новых случаев болезни по сравнению с предыдущей волной.

По состоянию на 25 января в Украине зафиксировали 19 118 новых случаев Covid-19. Выздороветь удалось 5 863 людям, а умер — 161 больной. Больше всего случаев коронавируса во Львовской, Ивано-Франковской областях и г. Киев. Подробнее о Covid-19 в Украине — читайте на Фактах ICTV.