По состоянию на понедельник, 24 января, во Львовской областной детской больнице Охматдет находится на лечении 97 детей с диагнозом Covid-19. Это наибольшее количество маленьких пациентов за все время с начала пандемии. В больницы Львова в настоящее время госпитализировано около 150 юных пациентов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба больницы Охматдет.

Сообщается также, что самому маленькому пациенту – всего 1 месяц, самому старшему – 17 лет. Все дети в состоянии средней тяжести, в дыхательной поддержке не нуждаются.

— У двоих пациентов коронавирус спровоцировал сахарный диабет. 16-летний парень с синдромом Криглера-Найяра (генетическое заболевание) – под ИВЛ, — говорится в сообщении.

Во львовском Охматдете также проходят лечение от Covid-19 и 10 детей с онкогематологической патологией (лейкозы). Все они нуждаются в интенсивном уходе и лечении, трое из них — в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

По информации львовской мэрии, в городской детской больнице Первого территориального медицинского объединения, которая начала принимать больных с коронавирусом с 20 января, в настоящее время госпитализированы 56 пациентов. У 44 из них диагноз Covid-19 подтвержден.

Здесь младшему пациенту всего три недели, ребенок был в реанимации, но сейчас переведен в Covid-отделение.

Вчера, 23 января, во Львовской области зафиксировали 2 036 новых случаев Covid-19. Госпитализировано 103 человека.

Источник: Львов Охматдет