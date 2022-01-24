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Нарастает одновременно с Дельтой: Омикрон, скорее всего, уже доминирует в Украине

24 января 2022, 12:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
омикрон
Источник: Depositphotos

На сегодня в Украине сложилась по-своему уникальная ситуация: вариант Омикрон набрал стремительные темпы. Именно на него приходится большинство новых случаев Covid-19. При этом продолжается распространение и варианта Дельта.

Об этом в интервью одному из украинских интернет-изданий рассказала профессор, доктор медицинских наук Наталья Виноград.

— Как раз за счет этого есть тяжелые случаи с госпитализацией. Но большинство случаев заражения действительно приходится на генетически новый вариант Омикрон. Он является доминирующим среди циркулирующих штаммов, — отметила эпидемиолог.

По словам экспертов, очевидность доминирования Омикрона на территории Украины достаточно убедительно подтверждается количеством госпитализаций в последние дни. Их стало меньше. Поскольку, согласно исследованиям, риск попасть в больницу с Омикроном на 40-70% ниже, чем с вариантом Дельта.

Представители Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) называют цифру 50%.

— Лечение пациентов с Дельтой и Омикроном никак не отличается. Оно проводится в соответствии с международными протоколами, — говорит президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.

Однако, по его словам, поскольку сейчас в госпитализации нуждаются около 10% инфицированных, а не 40-50%, как это было в начале осенней волны, это говорит о том, что в Украине сейчас циркулирует преимущественно Омикрон.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал важные отличия Омикрона от других штаммов.

Источник
РБК-Украина
Теги
Индийский штамм коронавируса Дельта , Коронавирус Covid-19 , Омикрон , Украина
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