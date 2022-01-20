Новая волна коронавируса будет отличаться от предыдущих прежде всего по количеству выявленных Covid-случаев. Это особенности течения волны со штаммом Омикрон, который уже был зарегистрирован в 149 странах во всех шести регионах ВОЗ.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга. В Украине этот вариант зафиксировали в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Херсонской областях и г. Киев.

Ляшко утверждает, что Омикрон имеет определенные отличия от предыдущих штаммов. В частности, у этого варианта значительно более короткий инкубационный период. По предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней.

Также он передается в семь раз быстрее, по сравнению со штаммом Дельта, что ранее циркулировал. Человек, заболевший штаммом Омикрон, может быть заразен уже в первые сутки после инфицирования.

— Значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для Дельты), но авторы проведенных исследований отмечают, что боль в горле нельзя считать специфическим симптомом именно для штамма Омикрон, — рассказал министр.

Кроме того, по сравнению с предыдущими штаммами, вариантом Омикрон стали чаще болеть дети.

Эффективными методами защиты от распространения коронавируса остаются ношение масок, соблюдение дистанции, мытье рук и вакцинация.

В Украине по крайней мере одной дозой вакцинировано уже 40% всего населения (38% полным курсом). Почти половина взрослого населения (49%) получили по крайней мере одну прививку (46%).