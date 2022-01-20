В Украине по состоянию на 20 января в оранжевой зоне находятся семь областей. А все остальные регионы соответствуют желтому уровню эпидопасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, оранжевую зону установили в Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Ивано-Франковская область не отвечает трем показателям: превышен коэффициент новых случаев, уровень госпитализаций и динамика госпитализаций. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, этот регион под угрозой введения локдауна.

— Минздрав уже направил представление о рассмотрении на государственной комиссии ТЭБ и ЧС красного уровня эпидопасности. Область превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине, — отметил Ляшко.

В Ровенской, Сумской и Черновицкой областях критический показатель новых Covid-случаев. В то же время во Львовской области превышен показатель динамики госпитализаций. Тернопольская и Житомирская соответствуют оранжевой зоне из-за критического коэффициента выявления новых случаев.

В целом в стране уровень госпитализаций составляет 32,0, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве этот показатель — 19,0.

По состоянию на 19 января уровень заболеваемости в стране составил 289 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. людей. В Киеве этот показатель составляет 415 на 100 тыс. человек.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Ивано-Франковской (810) и Сумской (567) областях.

В Украине по состоянию на 20 января диагноз коронавирус подтвердили у 18 479 человек. Выздороветь удалось 4 446 пациентам, а умер — 131 человек. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.