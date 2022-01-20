По состоянию на 20 января 2022 года коронавирус в Украине подтвердили у 3 799 382 людей. После праздников в стране фиксируется значительное ухудшение эпидситуации, за сутки – 18 479 новых случаев.
Среди них — 2 044 ребенка и 492 медработника.
За время пандемии вирус унес жизни 98 843 человек, в течение дня – 131 летальный случай.
В целом выздоровели 3 571 782 человека, за сутки — 4 446 украинцев.
В течение всей пандемии в Украине провели 17 332 435 ПЦР-тестирований.
С начала вакцинальной кампании привили 15 080 101 человека, из них получили первую дозу – 15 080 099 граждан, две – 14 375 825 украинцев. Дополнительную дозу ввели 11 205 людям, бустерную – 146 105 гражданам.
74 759 человек вакцинированы против коронавируса за день.
Новые случаи в регионах:
- Винницкая область – 965;
- Волынская область – 293;
- Днепропетровская область – 455;
- Донецкая область – 556;
- Житомирская область – 820;
- Закарпатская область – 482;
- Запорожская область – 230;
- Ивано-Франковская область – 2 777;
- Киевская область – 534;
- Кировоградская область – 96;
- Луганская область – 237;
- Львовская область – 1 440;
- Николаевская область – 216;
- Одесская область – 944;
- Полтавская область – 679;
- Ровенская область – 669;
- Сумская область – 1 137;
- Тернопольская область – 1 145;
- Харьковская область – 931;
- Херсонская область – 191;
- Хмельницкая область – 768;
- Черкасская область – 405;
- Черновицкая область – 694;
- Черниговская область – 406.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 19 января 2022 года вирус подтвердили у 3 780 903 людей. За сутки было 12 815 новых случаев.