По состоянию на 20 января 2022 года коронавирус в Украине подтвердили у 3 799 382 людей. После праздников в стране фиксируется значительное ухудшение эпидситуации, за сутки – 18 479 новых случаев.

Среди них — 2 044 ребенка и 492 медработника.

За время пандемии вирус унес жизни 98 843 человек, в течение дня – 131 летальный случай.

В целом выздоровели 3 571 782 человека, за сутки — 4 446 украинцев.

В течение всей пандемии в Украине провели 17 332 435 ПЦР-тестирований.

С начала вакцинальной кампании привили 15 080 101 человека, из них получили первую дозу – 15 080 099 граждан, две – 14 375 825 украинцев. Дополнительную дозу ввели 11 205 людям, бустерную – 146 105 гражданам.

74 759 человек вакцинированы против коронавируса за день.

Новые случаи в регионах:

Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирская область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2 777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1 440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ровенская область – 669;

Сумская область – 1 137;

Тернопольская область – 1 145;

Харьковская область – 931;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновицкая область – 694;

Черниговская область – 406.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 19 января 2022 года вирус подтвердили у 3 780 903 людей. За сутки было 12 815 новых случаев.