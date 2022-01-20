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После праздников значительный рост: в Украине 18 479 новых Covid-случаев

20 января 2022, 08:14
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавірус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 20 января 2022 года коронавирус в Украине подтвердили у 3 799 382 людей. После праздников в стране фиксируется значительное ухудшение эпидситуации, за сутки – 18 479 новых случаев.

Среди них — 2 044 ребенка и 492 медработника.

За время пандемии вирус унес жизни 98 843 человек, в течение дня – 131 летальный случай.

В целом выздоровели 3 571 782 человека, за сутки — 4 446 украинцев.

В течение всей пандемии в Украине провели 17 332 435 ПЦР-тестирований.

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С начала вакцинальной кампании привили 15 080 101 человека, из них получили первую дозу – 15 080 099 граждан, две – 14 375 825 украинцев. Дополнительную дозу ввели 11 205 людям, бустерную – 146 105 гражданам.

74 759 человек вакцинированы против коронавируса за день.

Новые случаи в регионах:

  • Винницкая область – 965;
  • Волынская область – 293;
  • Днепропетровская область – 455;
  • Донецкая область – 556;
  • Житомирская область – 820;
  • Закарпатская область – 482;
  • Запорожская область – 230;
  • Ивано-Франковская область – 2 777;
  • Киевская область – 534;
  • Кировоградская область – 96;
  • Луганская область – 237;
  • Львовская область – 1 440;
  • Николаевская область – 216;
  • Одесская область – 944;
  • Полтавская область – 679;
  • Ровенская область – 669;
  • Сумская область – 1 137;
  • Тернопольская область – 1 145;
  • Харьковская область – 931;
  • Херсонская область – 191;
  • Хмельницкая область – 768;
  • Черкасская область – 405;
  • Черновицкая область – 694;
  • Черниговская область – 406.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 19 января 2022 года вирус подтвердили у 3 780 903 людей. За сутки было 12 815 новых случаев.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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