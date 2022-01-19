По состоянию на 19 января 2022 года коронавирус в Украине подтвердили у 3 780 903 людей. За сутки — 12 815 новых случаев.

Среди них — 1 422 ребенка и 464 медработника.

В течение всего времени вирус унес жизни 98 712 людей, последних суток — 163.

В то же время выздоровели в целом 3 567 336 человек, за день – 5 413.

В Украине за время распространения вируса провели 17 270 793 ПЦР-тестирования.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 15 053 125 человек, первую дозу – 15 053 123, две – 14 343 487. Дополнительной дозой вакцинировали 10 687 человек, бустерной – 131 178 граждан.

За сутки 85 177 человек были привиты против коронавируса.

Новые случаи коронавируса в регионах:

Винницкая область – 767;

Волынская область – 157;

Днепропетровская область – 414;

Донецкая область – 483;

Житомирская область – 258;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 201;

Ивано-Франковская область – 1 575;

Киевская область – 491;

Кировоградская область – 86;

Луганская область – 215;

Львовская область – 956;

Николаевская область – 222;

Одесская область – 534;

Полтавская область – 470;

Ровенская область – 568;

Сумская область – 860;

Тернопольская область – 528;

Харьковская область – 666;

Херсонская область – 305;

Хмельницкая область – 625;

Черкасская область – 300;

Черновицкая область – 513;

Черниговская область – 61.

Согласно статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 18 января 2022 года вирус в Украине подтвердили у 3 768 088 людей. За сутки было 8 558 новых случаев.