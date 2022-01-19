По состоянию на 19 января 2022 года коронавирус в Украине подтвердили у 3 780 903 людей. За сутки — 12 815 новых случаев.
Среди них — 1 422 ребенка и 464 медработника.
В течение всего времени вирус унес жизни 98 712 людей, последних суток — 163.
В то же время выздоровели в целом 3 567 336 человек, за день – 5 413.
В Украине за время распространения вируса провели 17 270 793 ПЦР-тестирования.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 15 053 125 человек, первую дозу – 15 053 123, две – 14 343 487. Дополнительной дозой вакцинировали 10 687 человек, бустерной – 131 178 граждан.
За сутки 85 177 человек были привиты против коронавируса.
Новые случаи коронавируса в регионах:
- Винницкая область – 767;
- Волынская область – 157;
- Днепропетровская область – 414;
- Донецкая область – 483;
- Житомирская область – 258;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 201;
- Ивано-Франковская область – 1 575;
- Киевская область – 491;
- Кировоградская область – 86;
- Луганская область – 215;
- Львовская область – 956;
- Николаевская область – 222;
- Одесская область – 534;
- Полтавская область – 470;
- Ровенская область – 568;
- Сумская область – 860;
- Тернопольская область – 528;
- Харьковская область – 666;
- Херсонская область – 305;
- Хмельницкая область – 625;
- Черкасская область – 300;
- Черновицкая область – 513;
- Черниговская область – 61.
Согласно статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 18 января 2022 года вирус в Украине подтвердили у 3 768 088 людей. За сутки было 8 558 новых случаев.