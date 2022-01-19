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В Украине за предыдущие сутки подтвердили 12 815 новых случаев Covid-19

19 января 2022, 08:19
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавірус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 19 января 2022 года коронавирус в Украине подтвердили у 3 780 903 людей. За сутки — 12 815 новых случаев.

Среди них — 1 422 ребенка и 464 медработника.

В течение всего времени вирус унес жизни 98 712 людей, последних суток — 163.

В то же время выздоровели в целом 3 567 336 человек, за день – 5 413.

В Украине за время распространения вируса провели 17 270 793 ПЦР-тестирования.

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С начала вакцинальной кампании прививки получили 15 053 125 человек, первую дозу – 15 053 123, две – 14 343 487. Дополнительной дозой вакцинировали 10 687 человек, бустерной – 131 178 граждан.

За сутки 85 177 человек были привиты против коронавируса.

Новые случаи коронавируса в регионах:

  • Винницкая область – 767;
  • Волынская область – 157;
  • Днепропетровская область – 414;
  • Донецкая область – 483;
  • Житомирская область – 258;
  • Закарпатская область – 292;
  • Запорожская область – 201;
  • Ивано-Франковская область – 1 575;
  • Киевская область – 491;
  • Кировоградская область – 86;
  • Луганская область – 215;
  • Львовская область – 956;
  • Николаевская область – 222;
  • Одесская область – 534;
  • Полтавская область – 470;
  • Ровенская область – 568;
  • Сумская область – 860;
  • Тернопольская область – 528;
  • Харьковская область – 666;
  • Херсонская область – 305;
  • Хмельницкая область – 625;
  • Черкасская область – 300;
  • Черновицкая область – 513;
  • Черниговская область – 61.

Согласно статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 18 января 2022 года вирус в Украине подтвердили у 3 768 088 людей. За сутки было 8 558 новых случаев.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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