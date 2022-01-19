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В Україні за попередню добу підтвердили 12 815 нових випадків Covid-19

19 Січня 2022, 08:19
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Станом на 19 січня 2022 року коронавірус в Україні підтвердили у 3 780 903 людей. За добу – 12 815 нових випадків.

Серед них – 1 422 дитини та 464 медпрацівники.

Протягом усього часу вірус забрав життя 98 712 людей, останньої доби – 163.

Водночас одужало загалом 3 567 336 осіб, за день – 5 413.

В Україні за час поширення вірусу провели 17 270 793 ПЛР-тестування.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 15 053 125 людей, першу дозу – 15 053 123, дві – 14 343 487. Додатковою дозою було вакциновано 10 687 людей, бустерною – 131 178 громадян.

За добу 85 177 людей були щеплені проти коронавірусу.

Нові випадки коронавірусу у регіонах:

  • Вінницька область – 767;
  • Волинська область – 157;
  • Дніпропетровська область – 414;
  • Донецька область – 483;
  • Житомирська область – 258;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 201;
  • Івано-Франківська область – 1 575;
  • Київська область – 491;
  • Кіровоградська область – 86;
  • Луганська область – 215;
  • Львівська область – 956;
  • Миколаївська область – 222;
  • Одеська область – 534;
  • Полтавська область – 470;
  • Рівненська область – 568;
  • Сумська область – 860;
  • Тернопільська область – 528;
  • Харківська область – 666;
  • Херсонська область – 305;
  • Хмельницька область – 625;
  • Черкаська область – 300;
  • Чернівецька область – 513;
  • Чернігівська область – 61.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 18 січня 2022 року вірус в Україні підтвердили у 3 768 088 людей. За добу було 8 558 нових випадків.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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