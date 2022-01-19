Станом на 19 січня 2022 року коронавірус в Україні підтвердили у 3 780 903 людей. За добу – 12 815 нових випадків.
Серед них – 1 422 дитини та 464 медпрацівники.
Протягом усього часу вірус забрав життя 98 712 людей, останньої доби – 163.
Водночас одужало загалом 3 567 336 осіб, за день – 5 413.
В Україні за час поширення вірусу провели 17 270 793 ПЛР-тестування.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 15 053 125 людей, першу дозу – 15 053 123, дві – 14 343 487. Додатковою дозою було вакциновано 10 687 людей, бустерною – 131 178 громадян.
За добу 85 177 людей були щеплені проти коронавірусу.
Нові випадки коронавірусу у регіонах:
- Вінницька область – 767;
- Волинська область – 157;
- Дніпропетровська область – 414;
- Донецька область – 483;
- Житомирська область – 258;
- Закарпатська область – 292;
- Запорізька область – 201;
- Івано-Франківська область – 1 575;
- Київська область – 491;
- Кіровоградська область – 86;
- Луганська область – 215;
- Львівська область – 956;
- Миколаївська область – 222;
- Одеська область – 534;
- Полтавська область – 470;
- Рівненська область – 568;
- Сумська область – 860;
- Тернопільська область – 528;
- Харківська область – 666;
- Херсонська область – 305;
- Хмельницька область – 625;
- Черкаська область – 300;
- Чернівецька область – 513;
- Чернігівська область – 61.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 18 січня 2022 року вірус в Україні підтвердили у 3 768 088 людей. За добу було 8 558 нових випадків.