Станом на 19 січня 2022 року коронавірус в Україні підтвердили у 3 780 903 людей. За добу – 12 815 нових випадків.

Серед них – 1 422 дитини та 464 медпрацівники.

Протягом усього часу вірус забрав життя 98 712 людей, останньої доби – 163.

Водночас одужало загалом 3 567 336 осіб, за день – 5 413.

В Україні за час поширення вірусу провели 17 270 793 ПЛР-тестування.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 15 053 125 людей, першу дозу – 15 053 123, дві – 14 343 487. Додатковою дозою було вакциновано 10 687 людей, бустерною – 131 178 громадян.

За добу 85 177 людей були щеплені проти коронавірусу.

Нові випадки коронавірусу у регіонах:

Вінницька область – 767;

Волинська область – 157;

Дніпропетровська область – 414;

Донецька область – 483;

Житомирська область – 258;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 201;

Івано-Франківська область – 1 575;

Київська область – 491;

Кіровоградська область – 86;

Луганська область – 215;

Львівська область – 956;

Миколаївська область – 222;

Одеська область – 534;

Полтавська область – 470;

Рівненська область – 568;

Сумська область – 860;

Тернопільська область – 528;

Харківська область – 666;

Херсонська область – 305;

Хмельницька область – 625;

Черкаська область – 300;

Чернівецька область – 513;

Чернігівська область – 61.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 18 січня 2022 року вірус в Україні підтвердили у 3 768 088 людей. За добу було 8 558 нових випадків.