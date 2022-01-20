Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Після свят значне зростання: в Україні 18 479 нових Covid-випадків

20 Січня 2022, 08:14
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Станом на 20 січня 2022 року коронавірус в Україні підтвердили у 3 799 382 людей. Після свят у країні фіксується значне погіршення епідситуації, за добу – 18 479 нових випадків.

Серед них – 2 044 дитини та 492 медпрацівники.

За час пандемії вірус забрав життя 98 843 людей, протягом дня – 131 летальний випадок.

Загалом одужали 3 571 782 особи, за добу – 4 446 українців.

Протягом усієї пандемії в Україні провели 17 332 435 ПЛР-тестувань.

Читайте також:
компания пфайзерКоронавірус буде з нами ще дуже довго: глава Pfizer дав свій прогноз щодо Covid-пандемії

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 080 101 людину, з них отримали першу дозу – 15 080 099 громадян, дві – 14 375 825 українців. Додаткову дозу ввели 11 205 людям, бустерну – 146 105 громадянам.

74 759 людей вакциновано проти коронавірусу за день.

Нові випадки у регіонах:

  • Вінницька область – 965;
  • Волинська область – 293;
  • Дніпропетровська область – 455;
  • Донецька область – 556;
  • Житомирська область – 820;
  • Закарпатська область – 482;
  • Запорізька область – 230;
  • Івано-Франківська область – 2 777;
  • Київська область – 534;
  • Кіровоградська область – 96;
  • Луганська область – 237;
  • Львівська область – 1 440;
  • Миколаївська область – 216;
  • Одеська область – 944;
  • Полтавська область – 679;
  • Рівненська область – 669;
  • Сумська область – 1 137;
  • Тернопільська область – 1 145;
  • Харківська область – 931;
  • Херсонська область – 191;
  • Хмельницька область – 768;
  • Черкаська область – 405;
  • Чернівецька область – 694;
  • Чернігівська область – 406.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 19 січня 2022 року вірус підтвердили у 3 780 903 людей. За добу було 12 815 нових випадків.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь