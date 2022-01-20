Станом на 20 січня 2022 року коронавірус в Україні підтвердили у 3 799 382 людей. Після свят у країні фіксується значне погіршення епідситуації, за добу – 18 479 нових випадків.

Серед них – 2 044 дитини та 492 медпрацівники.

За час пандемії вірус забрав життя 98 843 людей, протягом дня – 131 летальний випадок.

Загалом одужали 3 571 782 особи, за добу – 4 446 українців.

Протягом усієї пандемії в Україні провели 17 332 435 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 080 101 людину, з них отримали першу дозу – 15 080 099 громадян, дві – 14 375 825 українців. Додаткову дозу ввели 11 205 людям, бустерну – 146 105 громадянам.

74 759 людей вакциновано проти коронавірусу за день.

Нові випадки у регіонах:

Вінницька область – 965;

Волинська область – 293;

Дніпропетровська область – 455;

Донецька область – 556;

Житомирська область – 820;

Закарпатська область – 482;

Запорізька область – 230;

Івано-Франківська область – 2 777;

Київська область – 534;

Кіровоградська область – 96;

Луганська область – 237;

Львівська область – 1 440;

Миколаївська область – 216;

Одеська область – 944;

Полтавська область – 679;

Рівненська область – 669;

Сумська область – 1 137;

Тернопільська область – 1 145;

Харківська область – 931;

Херсонська область – 191;

Хмельницька область – 768;

Черкаська область – 405;

Чернівецька область – 694;

Чернігівська область – 406.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 19 січня 2022 року вірус підтвердили у 3 780 903 людей. За добу було 12 815 нових випадків.