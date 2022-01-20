Станом на 20 січня 2022 року коронавірус в Україні підтвердили у 3 799 382 людей. Після свят у країні фіксується значне погіршення епідситуації, за добу – 18 479 нових випадків.
Серед них – 2 044 дитини та 492 медпрацівники.
За час пандемії вірус забрав життя 98 843 людей, протягом дня – 131 летальний випадок.
Загалом одужали 3 571 782 особи, за добу – 4 446 українців.
Протягом усієї пандемії в Україні провели 17 332 435 ПЛР-тестувань.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 080 101 людину, з них отримали першу дозу – 15 080 099 громадян, дві – 14 375 825 українців. Додаткову дозу ввели 11 205 людям, бустерну – 146 105 громадянам.
74 759 людей вакциновано проти коронавірусу за день.
Нові випадки у регіонах:
- Вінницька область – 965;
- Волинська область – 293;
- Дніпропетровська область – 455;
- Донецька область – 556;
- Житомирська область – 820;
- Закарпатська область – 482;
- Запорізька область – 230;
- Івано-Франківська область – 2 777;
- Київська область – 534;
- Кіровоградська область – 96;
- Луганська область – 237;
- Львівська область – 1 440;
- Миколаївська область – 216;
- Одеська область – 944;
- Полтавська область – 679;
- Рівненська область – 669;
- Сумська область – 1 137;
- Тернопільська область – 1 145;
- Харківська область – 931;
- Херсонська область – 191;
- Хмельницька область – 768;
- Черкаська область – 405;
- Чернівецька область – 694;
- Чернігівська область – 406.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 19 січня 2022 року вірус підтвердили у 3 780 903 людей. За добу було 12 815 нових випадків.