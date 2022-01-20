В Україні станом на 20 січня у помаранчевій зоні перебувають сім областей. А всі інші регіони відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, помаранчеву зону встановили у Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Івано-Франківська область не відповідає трьом показникам: перевищений коефіцієнт нових випадків, рівень госпіталізацій та динаміка госпіталізацій. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, цей регіон під загрозою введення локдауну.

– МОЗ вже направило подання про розгляд на державній комісії ТЕБ та НС червоного рівня епіднебезпеки. Область перевищує три індикаторні показники, визначені в постанові про адаптивний карантин, – зазначив Ляшко.

У Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях критичний показник нових Covid-випадків. Водночас у Львівській області перевищений показник динаміки госпіталізацій. Тернопільська та Житомирська відповідають помаранчевій зоні через критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.

Загалом у країні рівень госпіталізацій становить 32,0, за визначеного показника 60 на 100 тис. населення. В Києві цей показник – 19,0.

Станом на 19 січня рівень захворюваності у країні становив 289 на 100 тис. населення, за визначеного індикатора 75 на 100 тис. осіб. У Києві цей показник становить 415 на 100 тис. осіб.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Івано-Франківській (810) та Сумській (567) областях.

В Україні станом на 20 січня діагноз коронавірус підтвердили у 18 479 людей. Одужати вдалося 4 446 пацієнтам, а померла – 131 людина. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.