Нова хвиля коронавірусу відрізнятиметься від попередніх насамперед за кількістю виявлених Covid-випадків. Це особливості перебігу хвилі зі штамом Омікрон, який вже був зареєстрований у 149 країнах в усіх шести регіонах ВООЗ.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу. В Україні цей варіант зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Херсонській областях та м. Київ.

Ляшко стверджує, що Омікрон має певні відмінності від попередніх штамів. Зокрема, у цього варіанту значно коротший інкубаційний період. За попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів.

Також він передається у сім разів швидше, якщо порівняти зі штамом Дельта, що циркулював раніше. Людина, яка захворіла на штам Омікрон, може бути заразною вже у першу добу після інфікування.

– Значно частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для Дельти), але автори проведених досліджень зазначають, що біль у горлі не можна вважати специфічним симптомом саме для штаму Омікрон, – розповів міністр.

Крім того, якщо порівняти з попередніми штамами, на варіант Омікрон стали частіше хворіти діти.

Ефективними методами захисту від поширення коронавірусу залишаються носіння масок, дотримання дистанції, миття рук та вакцинація.

В Україні принаймні однією дозою вакциновано вже 40% усього населення (38% повним курсом). Майже половина дорослого населення (49%) отримали принаймні одне щеплення (46% повним курсом).