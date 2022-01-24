На сьогодні в Україні склалася по-своєму унікальна ситуація: варіант Омікрон набрав стрімкі темпи. Саме на нього припадає більшість нових випадків Covid-19. При цьому триває поширення і варіанту Дельта.

Про це в інтерв’ю одному з українських інтернет-видань розповіла професор, доктор медичних наук Наталія Виноград.

– Якраз за рахунок цього є важкі випадки з госпіталізацією. Але більшість випадків зараження, дійсно, припадають на генетично новий варіант Омікрон. Він є домінуючим серед циркулюючих штамів, – зазначила епідеміолог.

За словами експертів, очевидність домінування Омікрона на території України досить переконливо підтверджується кількістю госпіталізацій в останні дні. Їх стало менше. Оскільки, згідно з дослідженнями, ризик потрапити до лікарні з Омікроном на 40-70% нижче, ніж з варіантом Дельта.

Представники Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) називають цифру 50%.

– Лікування пацієнтів з Дельтою і Омікроном ніяк не відрізняється. Воно проводиться відповідно до міжнародних протоколів, – говорить президент асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров.

Однак, за його словами, оскільки зараз госпіталізації потребують близько 10% інфікованих, а не 40-50%, як це було на початку осінньої хвилі, це говорить про те, що в Україні зараз циркулює переважно Омікрон.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко назвав важливі відмінності Омікрону від інших штамів.