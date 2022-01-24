В Україні пік захворюваності на коронавірус очікують через 2-3 тижні.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у коментарі одному з видань.

За його словами, якщо подивитися на досвід інших країн і на те, як в Україні проходили минулі хвилі, то пік цієї хвилі очікується приблизно в середині – наприкінці лютого.

– Якщо нинішнє зростання продовжиться такими ж темпами, в тій же прогресії – а у нас вже зараз спостерігається не арифметична, а скоріше, геометрична – то ми повинні вийти на плато і пік приблизно через 2-3 тижні, – зазначив Радуцький.

Експерт прогнозує, що в Україні будуть великі цифри хворих відносно кількості населення і з огляду на невисокий рівень вакцинації в порівнянні з іншими країнами. Однак медична система буде менш завантажена ніж під час попередніх спалахів.

Зараз під час добової кількості заражень у 20 тис. середня заповненість ліжок з киснем у країні – приблизно 27%. Уряд вже підготував до можливого напливу хворих 64 тис. ліжок, 97% з яких забезпечені киснем.

Станом на 24 січня в Україні зафіксували 12 915 нових випадків Covid-19. Одужати вдалося 2 430 людям, а померли – 67 пацієнтів. Найбільше хворих у Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.