В Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидают через 2-3 недели.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в комментарии одному из изданий.

По его словам, если посмотреть на опыт других стран и на то, как в Украине проходили прошлые волны, то пик этой волны ожидается примерно в середине — конце февраля.

— Если нынешний рост продолжится такими же темпами, в той же прогрессии — а у нас уже сейчас наблюдается не арифметическая, а скорее, геометрическая — то мы должны выйти на плато и пик примерно через 2-3 недели, — отметил Радуцкий.

Эксперт прогнозирует, что в Украине будут большие цифры больных относительно количества населения и учитывая невысокий уровень вакцинации в сравнении с другими странами. Однако медицинская система будет менее загружена, чем во время предыдущих вспышек.

Сейчас во время суточного количества заражений в 20 тыс. средняя заполненность коек с кислородом в стране — примерно 27%. Правительство уже подготовило к возможному наплыву больных 64 тыс. коек, 97% из которых обеспечены кислородом.

По состоянию на 24 января в Украине зафиксировали 12 915 новых случаев Covid-19. Выздороветь удалось 2 430 людям, а умерли — 67 пациентов. Больше всего больных во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.