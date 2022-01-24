Станом на понеділок, 24 січня, у Львівській обласній дитячій лікарні Охматдит перебуває на лікуванні 97 дітей з діагнозом Covid-19. Це найбільша кількість маленьких пацієнтів за весь час від початку пандемії. До лікарень Львова наразі госпіталізовано близько 150 юних пацієнтів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила пресслужба лікарні Охматдит.

Повідомляється також, що найменшому пацієнту – лише 1 місяць, найстаршому – 17 років. Усі діти у стані середньої тяжкості, дихальної підтримки не потребують.

– У двох пацієнтів коронавірус спровокував цукровий діабет. 16-річний хлопець з синдромом Криглера-Найяра (генетичне захворювання) – під ШВЛ, – йдеться в повідомленні.

У львівському Охматдиті також проходять лікування від Covid-19 10 дітей з онкогематологічною патологією (лейкози). Всі вони потребують інтенсивного догляду та лікування, троє з них – у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії.

За інформацією львівської мерії, в міській дитячій лікарні Першого територіального медичного об’єднання, яка почала приймати хворих на коронавірус з 20 січня, наразі госпіталізовано 56 пацієнтів. У 44 з них діагноз Covid-19 підтверджений.

Тут молодшому пацієнту лише три тижні, дитина була в реанімації, але зараз переведена в Covid-відділення.

Вчора, 23 січня, у Львівській області зафіксували 2 036 нових випадків Covid-19. Госпіталізовано 103 людини.

Джерело: Львів Охматдит