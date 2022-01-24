В Україні третій тиждень поспіль зростає кількість нових випадків захворювання на Covid-19. Однак завдяки вакцинації хвороба протікає легше. Госпіталізовано майже вдвічі менше людей порівняно з піком захворюваності восени 2021 року.

Про це йшлося на селекторній нараді в Офісі президента з протидії поширенню коронавірусу.

Повідомляється, що за минулий тиждень в країні було зафіксовано 110 тис. нових хворих на Covid-19. Штам Омікрон виявлений вже в 17 областях, але він поки що не домінує в Україні.

За минулий тиждень госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж при сплеску варіанту Дельта восени минулого року.

Зараз у медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на Covid-19. Рівень госпіталізації нижче майже вдвічі, в тому числі завдяки збільшенню кількості вакцинованих.

Відновлено роботу мобільних бригад з вакцинації в територіальних громадах, де щеплено менш ніж 25% жителів.