В Украине третью неделю подряд растет количество новых случаев заболевания Covid-19. Однако благодаря вакцинации болезнь протекает легче. Госпитализировано почти вдвое меньше людей по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года.

Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента по противодействию распространению коронавируса.

Сообщается, что за прошлую неделю в стране было зафиксировано 110 тыс. новых больных Covid-19. Штамм Омикрон обнаружен уже в 17 областях, но он пока что не доминирует в Украине.

За прошедшую неделю госпитализировано более 15 тыс. человек, что почти на 50% меньше, чем при всплеске варианта Дельта в прошлом году осенью.

Сейчас в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных Covid-19. Уровень госпитализации ниже почти вдвое, в том числе благодаря увеличению количества вакцинированных.

Восстановлена работа мобильных бригад по вакцинации в территориальных общинах, где привито менее чем 25% жителей.