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Итоги недели: 100 тыс. новых случаев Covid-19, снижение госпитализаций и Омикрон в 17 областях

24 января 2022, 16:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

В Украине третью неделю подряд растет количество новых случаев заболевания Covid-19. Однако благодаря вакцинации болезнь протекает легче. Госпитализировано почти вдвое меньше людей по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года.

Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента по противодействию распространению коронавируса.

Сообщается, что за прошлую неделю в стране было зафиксировано 110 тыс. новых больных Covid-19. Штамм Омикрон обнаружен уже в 17 областях, но он пока что не доминирует в Украине.

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За прошедшую неделю госпитализировано более 15 тыс. человек, что почти на 50% меньше, чем при всплеске варианта Дельта в прошлом году осенью.

Сейчас в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных Covid-19. Уровень госпитализации ниже почти вдвое, в том числе благодаря увеличению количества вакцинированных.

Восстановлена работа мобильных бригад по вакцинации в территориальных общинах, где привито менее чем 25% жителей.

Источник
Офис президента
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Офис президента
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