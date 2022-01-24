В Україні протягом трьох тижнів фіксується зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірус.

Та завдяки вакцинації перебіг хвороби легший, тому госпіталізують майже вдвічі менше людей порівняно з піком захворюваності восени 2021 року.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулого тижня у країні було зафіксовано 110 тис. нових хворих на Covid-19.

Штам Омікрон виявлений уже в 17 областях, але він поки що не домінує в Україні. За минулий тиждень госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі Дельта торік восени. Наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на Covid-19.

Віктор Ляшко пояснив, що низький рівень госпіталізації став можливим завдяки збільшенню кількості вакцинованих. Наразі відновлено роботу мобільних бригад у тих територіальних громадах, де щеплено менше ніж 25% мешканців.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що від сьогодні люди віком понад 60 років зможуть витратити тисячу гривень, наданих в межах програми єПідтримка, на придбання ліків.

Крім того, додав прем’єр, Мінцифри спільно з Мінсоцполітики обговорюють можливість розширити єПідтримку й на інші групи населення. Так, розглядається можуть дозволити купувати за ці кошти ліки особам з інвалідністю першої групи, незалежно від віку.