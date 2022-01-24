В Украине в течение трех недель фиксируется рост количества новых случаев заболевания коронавирусом.

Но благодаря вакцинации течение заболевания легче, поэтому госпитализируют почти вдвое меньше людей по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что на прошлой неделе в стране было зафиксировано 110 тыс. новых больных Covid-19.

Штамм Омикрон обнаружен уже в 17 областях, но пока не доминирует в Украине. За прошлую неделю госпитализировано более 15 тыс. человек, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме Дельта осенью прошлого года. Сейчас в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных Covid-19.

Виктор Ляшко пояснил, что низкий уровень госпитализации стал возможным благодаря увеличению количества вакцинированных. В настоящее время возобновлена ​​работа мобильных бригад в тех территориальных общинах, где привито менее 25% жителей.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что с сегодняшнего дня люди в возрасте более 60 лет смогут потратить тысячу гривен, предоставленных в рамках программы єПідтримка, на приобретение лекарств.

Кроме того, добавил премьер, Минцифры совместно с Минсоцполитикой обсуждают возможность расширить єПідтримку и на другие группы населения. Так, рассматривается возможность разрешить покупать за эти средства лекарства лицам с инвалидностью первой группы, независимо от возраста.