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Из-за Омикрона стали чаще болеть дети – как протекает болезнь

25 января 2022, 15:29
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавірус у дітей
Источник: Depositphotos

В Украине растет количество инфицированных коронавирусом детей, причина – особенность штамма Омикрон.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— Если во время предыдущих волн коронавируса течение заболевания у детей было почти бессимптомным, то теперь сопровождается повышением температуры. В больницу доставляют детей с интоксикацией и температурой 38 градусов, – говорит Михаил Радуцкий.

По его словам, большинство пациентов болеют быстро – за день-два их выписывают домой, однако есть случаи осложнений, среди них – пневмония и кислородная недостаточность.

Сейчас на стационарном лечении находятся 1 120 детей, больше всего маленьких пациентов в больницах Ровенской (занятость — 83%), Одесской (77%) и Запорожской (75%) областей.

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— Чаще болеют дети 10-14 лет – 40% всех случаев, — добавляет спикер.

Он считает, что в регионах, где ухудшается эпидситуация, местные власти должны перевести учащихся на “дистанционку”. Также нужно вакцинировать от коронавируса подростков – ныне иммунизация разрешена для детей от 12 до 18 лет.

Источник: Михаил Радуцкий

Теги
Коронавирус Covid-19 , Михаил Радуцкий , Омикрон , Штамм Омикрон
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