Одним из характерных симптомов острой вирусной респираторной инфекции у детей является сильный, грубый, надсадный кашель. Какие лекарства помогают его облегчить? В каких случаях они могут не помочь? На этот вопрос на YouTube-канале Факты Здоровье ответила врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии медицинского факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Людмила Раковская.

— Для начала нужно понять, не симптомы ли это крупа. У детей, особенно в возрасте от 2 до 4 лет, может быть специфическое состояние, которое называется “круп”, — объясняет врач-педиатр.

По ее словам, характерным признаком крупа является именно резкий, тяжелый, лающий кашель. Его провоцирует отек верхних дыхательных путей. На этот случай есть протокол лечения, который позволяет достаточно быстро снять симптомы и улучшить состояние ребенка.

Но далеко не каждый такой лающий, грубый кашель обусловлен крупом, отмечает Людмила Раковская. К примеру, когда мы говорим об Омикроне, то, как правило, имеем дело с ларинготрахеитами, которым также характерен грубый, надсадный кашель.

Но если при крупе у медиков есть арсенал лечебных препаратов, то для остальных возрастных групп это лечение не подходит.

Поэтому при появлении кашля не следует сразу же бросаться принимать средства для лечения крупа, которые многим известны. Это совершенно бессмысленно. Помогает только время.

Здесь нужно понимать, что Омикрон не опускается в легкие, речь идет только о верхних дыхательных путях. Если, конечно, мы говорим не о группах риска, там несколько другие ситуации.

У здоровых же людей заболевание, в том числе и кашель, обычно проходит за несколько дней и заканчивается полным выздоровлением. Поэтому просто нужно немножко потерпеть.