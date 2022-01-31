В течение недели в больницы Израиля госпитализировали 10 детей, у которых заподозрили синдром мультисистемного воспаления PIMS. Вспышка болезни также наблюдается в США.

Один из телеканалов страны сообщил, что у шести детей, попавших в больницу, медики уже подтвердили диагноз. Так, синдром мультисистемного воспаления все чаще наблюдают у детей практически во всем мире. Прежде всего речь идет о тех детях, которые переболели коронавирусом.

Неделю назад в Израиле зарегистрировали всего один случай PIMS. Четыре дня назад их стало уже четыре, а по состоянию на 31 января — 10. Медики опасаются, что в ближайшие недели может произойти взрывной рост этого заболевания, которое проявляется через 3-6 недель после выздоровления.

В Минздраве Израиля хотели отсрочить отмены карантинов для школьников, пока они не получили убедительную статистику по этому синдрому. Однако премьер-министр Нафталы Беннет и министры Ницан Горовиц и Ифат Шаша-Битон не прислушивались к специалистам.

По данным телеканала, за все время пандемии в стране было 220 случаев PIMS, из них всего 50-60 во время Covid-волны, которую вызвал штамм Дельта.

Согласно отчету армейского Центра информации о борьбе с коронавирусом, из США приходит все больше сообщений о росте количества случаев синдрома PIMS. Так, в Нью-Йорке за январь его обнаружили у 31 ребенка.

В центральной педиатрической больнице штата Нью-Йорк (Cohen Children Medical Center) в январе были госпитализированы 12 детей с PIMS, большинство невакцинированных. Там ожидают появления новых пациентов с таким диагнозом.

В штате Миссури врачи бьют тревогу по поводу роста числа случаев PIMS, которых сейчас намного больше, чем в волну штамма Дельта. В штате Нью-Джерси в больницы каждый день поступает один ребенок из PIMS. В Калифорнии, по официальным данным Департамента здравоохранения штата, за неделю было семь новых случаев.

Синдром мультисистемного воспаления (PIMS) характеризуется поражением одновременно несколько систем организма, высокой температурой, пониженным давлением, кислородной недостаточностью, иногда — отказом органов. Он может развиться через недели и месяцы после перенесенного Covid-19 и бессимптомно перенесенной инфекции. Это состояние наблюдается только у детей и подростков и хуже всего, что последствия этого синдрома в долгосрочной перспективе пока не известны.

Источник: КАН Хадашот