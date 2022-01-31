Протягом тижня в лікарні Ізраїлю госпіталізували 10 дітей, у яких запідозрили синдром мультисистемного запалення PIMS. Спалах хвороби також спостерігається в США.

Один з телеканалів країни повідомив, що у шести дітей, які потрапили у лікарню, медики вже підтвердили діагноз. Так, синдром мультисистемного запалення все частіше спостерігають у дітей практично у всьому світі. Насамперед йдеться про тих дітей, які перехворіли на коронавірус.

Тиждень тому в Ізраїлі зареєстрували всього один випадок PIMS. Чотири дні тому їх стало вже чотири, а станом на 31 січня – 10. Медики побоюються, що в найближчі тижні може відбутися вибуховий ріст цього захворювання, яке проявляється через 3-6 тижнів після одужання.

У МОЗ Ізраїлю хотіли відстрочити скасування карантинів для школярів, поки вони не отримали переконливу статистику щодо цього синдрому. Однак прем’єр-міністр Нафталі Беннет і міністри Ніцан Горовіц та Іфат Шаша-Бітон не прислухалися до фахівців.

За даними телеканалу, за весь час пандемії в країні було 220 випадків PIMS, з них всього 50-60 під час Covid-хвилі, яку викликав штам Дельта.

Згідно зі звітом армійського Центру інформації про боротьбу з коронавірусом, з США приходить все більше повідомлень про зростання кількісті випадків синдрому PIMS. Так, в Нью-Йорку за січень його виявили у 31 дитини.

У центральній педіатричній лікарні штату Нью-Йорк (Cohen Children Medical Center) у січні було госпіталізовано 12 дітей з PIMS, більшість невакцинованих. Там очікують на появу нових пацієнтів з таким діагнозом.

У штаті Міссурі лікарі б’ють тривогу з приводу зростання кількості випадків PIMS, яких зараз набагато більше, ніж у хвилю штаму Дельта. У штаті Нью-Джерсі в лікарні кожен день надходить одна дитина з PIMS. У Каліфорнії, за офіційними даними Департаменту охорони здоров’я штату, за тиждень було сім нових випадків.

Синдром мультисистемного запалення (PIMS) характеризується ураженням одночасно кілька систем організму, високою температурою, зниженим тиском, кисневою недостатністю, іноді — відмовою органів. Він може розвинутися через тижні і місяці після перенесеного Covid-19 та безсимптомно перенесеної інфекції. Цей стан спостерігається тільки у дітей і підлітків і найгірше, що наслідки цього синдрому в довгостроковій перспективі поки не відомі.

Джерело: КАН Хадашот