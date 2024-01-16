Некоторые дети еще с раннего возраста выбирают идеализированный мир красоты, тогда они зацикливаются на уходе за кожей, который увидели у любимого блогера или в фильме.

Эксперты рассказали, почему чрезмерная увлеченность уходом за кожей у детей вредна, и как с этим бороться родителям.

Чем вреден уход за кожей детям

Социальные сети переполнены фотографиями подростков, которые публикуют свои шаги в уходе за кожей.

Сейчас смотрят

Дерматолог из Атланты доктор Джоди Ганц предупреждает, что когда дети используют продукты для взрослых, они наносят вред своему молодому кожному барьеру.

Химик-косметик Джавон Форд подчеркивает — некоторые ингредиенты наносят больше вреда, чем пользы.

Доктор Джессика Вайзер, дерматолог из Нью-Йорка, рассказывает, что к ней обращаются дети в возрасте от 9 до 13 лет.

Родители привозят своих детей, потому что беспокоятся, что те начали тратить большие суммы на косметику, более того, у них начали появляться проблемы с кожей.

Эксперты призывают родителей следить, не появляется ли у их детей средств, которые должны предотвратить старение кожи и уменьшить морщины.

Хотя и не существует конкретного возраста, когда следует начинать использовать средства против старения, специалисты советуют учитывать индивидуальные особенности кожи каждого человека и начинать лечение только при появлении видимых признаков старения.

Как ухаживать за кожей детям

Для молодой кожи нужно только нежное моющее средство, легкое увлажняющее и солнцезащитный крем.

Дерматолог Джессика Вайзер говорит, что солнцезащитный крем является наиболее эффективным средством для профилактики старения кожи.

Она советует использовать его ежедневно, поскольку ультрафиолетовое излучение UVA и UVB считается основными факторами старения.

Что советуют делать психологи

Эксперты советуют родителям не вмешиваться слишком кардинально в предпочтения подростков по уходу за кожей.

Психолог Рахма Хида рекомендует вести открытый разговор и задавать такие вопросы, которые помогут понять причину чрезмерного интереса к уходу.

Эксперты предупреждают о возможных психических проблемах, которые могут сопровождать фанатичный уход за кожей.

Могут возникнуть расстройства пищевого поведения и обсессивно-компульсивные расстройства, поэтому важно следить за изменениями в поведении и эмоциональном состоянии подростков.

Также специалисты отмечают, что уход за кожей может быть для подростков лишь попыткой адаптироваться к трендам или выявить собственную идентичность в мире взрослых.

Родителям советуют обращаться к специалистам, чтобы не навредить коже ребенка и его психологическому состоянию.