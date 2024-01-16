Деякі діти ще з раннього віку обирають ідеалізований світ краси, тоді вони зациклюються на догляді за шкірою, який побачили в улюбленого блогера чи у фільмі.

Експерти розповіли, чому надмірна захопленість доглядом за шкірою у дітей шкідлива, та як з цим боротися батькам.

Чим шкідливий догляд за шкірою дітям

Соціальні мережі переповнені фотографіями підлітків, які публікують свої кроки в догляді за шкірою.

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Дерматолог з Атланти доктор Джоді Ганц попереджає, що коли діти використовують продукти для дорослих, вони завдають шкоди своєму молодому шкірному бар’єру.

Хімік-косметик Джавон Форд наголошує – деякі інгредієнти завдають більше шкоди, ніж користі.

Доктор Джессіка Вайзер, дерматолог із Нью-Йорка, розповідає, що до неї звертаються діти віком від 9 до 13 років.

Батьки привозять своїх дітей, бо турбуються, що ті почали витрачати великі суми на косметику, ба більше, у них почали з’являтися проблеми зі шкірою.

Експерти закликають батьків слідкувати, чи не з’являється у їхніх дітей засобів, які мають запобігти старінню шкіри та зменшити зморшки.

Хоча й не існує конкретного віку, коли слід починати використовувати засоби проти старіння, фахівці радять враховувати індивідуальні особливості шкіри кожної особи та розпочинати лікування лише при появі видимих ознак старіння.

Як доглядати за шкірою дітям

Для молодої шкіри потрібно лише ніжний миючий засіб, легкий зволожуючий і сонцезахисний крем.

Дерматолог Джессіка Вайзер каже, що сонцезахисний крем є найбільш ефективним засобом для профілактики старіння шкіри.

Вона радить використовувати його щоденно, оскільки ультрафіолетове випромінювання UVA та UVB вважається основними факторами старіння.

Що радять робити психологи

Експерти радять батькам не втручатися занадто кардинально у вподобання підлітків стосовно догляду за шкірою.

Психолог Рахма Хіда рекомендує вести відкриту розмову та ставити такі питання, які допоможуть зрозуміти причину надмірного інтересу до догляду.

Експерти попереджають про можливі психічні проблеми, які можуть супроводжувати фанатичним доглядом за шкірою.

Можуть виникнути розлади харчової поведінки та обсесивно-компульсивні розлади, тому важливо слідкувати за змінами у поведінці та емоційному стані підлітків.

Також фахівці наголошують, що догляд за шкірою може бути для підлітків лише спробою адаптуватися до трендів чи виявити власну ідентичність у світі дорослих.

Батькам радять звертатися до фахівців, щоб не нашкодити шкірі дитини та її психологічному стану.