Малоподвижный образ жизни и активное использование гаджетов особенно плохо сказываются на детском зрении. Согласно результатам недавних исследований ученых Нидерландов и Китая, во время пандемии резко возросла близорукость, особенно у детей. Ученые называют это явление карантинной миопией.

В Китае, например, данные обследований более чем 120 тыс. школьников в возрасте от 6 до 13 лет показали, что в 2020 году, когда грянула пандемия, число детей, страдающих близорукостью, резко возросло. Особенно у детей в возрасте 6-8 лет, у которых миопия диагностировалась в три раза чаще, чем в предыдущие годы. В этой возрастной группе острота зрения ухудшилась примерно на 0,3 диоптрии.

Резкое ухудшение зрения среди детей настораживает еще и потому, что уже в ранней юности становится ясно, будет ли человек страдать близорукостью и нуждаться в средствах для коррекции зрения.

Близорукость сохранится на всю жизнь. Она обычно начинает развиваться в младшем школьном возрасте и с годами усиливается. Чем раньше начнется этот процесс, тем хуже будет зрение. Тяжелая миопия увеличивает риск отслоения сетчатки, развития катаракты из-за повышения внутриглазного давления и даже полной потери зрения с возрастом.

Очки как признак ума

По прогнозам Института зрения имени Брайена Холдена, к середине ХХІ века около пяти миллиардов человек, примерно половина населения мира, будут страдать близорукостью.

В промышленно развитых странах число людей с миопией за последние десятилетия стремительно увеличилось. Это связано с изменившимся образом жизни.

Исследователи выявили также прямую связь между растущими возможностями получения образования и ухудшением зрения: чем выше уровень образования, тем больше риск близорукости.

— В основном это связано с очень ранним и интенсивным использованием компьютеров, смартфонов и планшетов в ущерб свободному времени на свежем воздухе, — подчеркивает директор офтальмологической клиники Мюнстерского университета профессор Николь Этер.

Как снизить риск миопатии

Риск миопии можно снизить, если не смотреть слишком долго на объект вблизи, независимо от того, смартфон это или интересная книга. Важно следить за расстоянием и время от времени отводить взгляд в сторону, всматриваться вдаль.

Помогает и более длительное пребывание на открытом воздухе, поскольку дневной свет препятствует дальнейшему росту глазного яблока. В помещении интенсивность освещения в среднем составляет от 300 до 500 люксов, а на улице в яркий летний день — около 100 тысяч люксов. Исследования, проведенные в Скандинавии, показывают, что близорукость усиливается в темное время.

От синего света экранов нарушается сон

Постоянный взгляд на экран может, прежде всего у детей, вызвать раздражение, утомление и сухость глаз. По словам ученых, чрезмерное использование электронных средств не только приводит к еще большей близорукости, но и влияет на пространственное восприятие. Это может привести к нечеткому зрению или даже к развитию косоглазия.

Кроме того, использование смартфонов в вечернее время может быть причиной расстройства сна.

— Высокая доля синего света на экранах препятствует высвобождению гормона мелатонина, который вызывает сонливость, — объясняет Николь Этер.

Многие электронные устройства уже имеют ночной режим, который уменьшает излучение синего света. Однако, по мнению профессора, чтобы сон был крепким и спокойным, стоит отказаться от электроники примерно за два часа до сна.

Глазам нужен отдых и свет

— С точки зрения офтальмологов, детям до трех лет противопоказаны компьютеры, смартфоны или планшеты, — напоминает профессор офтальмологической клиники Боннского университета Беттина Ваббельс.

Она рекомендует родителям ограничить детям от четырех до шести лет ежедневное использование электронной техники до 30 минут. В младшем школьном возрасте допустимое время — максимум один час в день, а в возрасте около десяти лет — до двух часов.

Этот совет ученого-офтальмолога вполне приемлем и для взрослых, ведь многие нередко удивляются, почему у них так быстро устают глаза.

Источник: DW