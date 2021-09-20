Малорухливий спосіб життя і активне використання гаджетів особливо погано позначаються на дитячому зорі. Згідно з результатами недавніх досліджень вчених Нідерландів і Китаю, під час пандемії різко зросла короткозорість, особливо у дітей. Вчені називають це явище карантинною міопією.

У Китаї, наприклад, дані обстежень більш ніж 120 тис. школярів віком від 6 до 13 років показали, що в 2020 році, коли грянула пандемія, число дітей, які страждають на короткозорість, різко зросла. Особливо у дітей 6-8 років, у яких міопія діагностувалася в три рази частіше, ніж в попередні роки. У цій віковій групі гострота зору погіршилася приблизно на 0,3 діоптрії.

Різке погіршення зору серед дітей насторожує ще й тому, що вже в ранній юності стає ясно, чи буде людина страждати короткозорістю і потребувати коштів для корекції зору.

Короткозорість збережеться на все життя. Вона зазвичай починає розвиватися в молодшому шкільному віці і з роками посилюється. Чим раніше почнеться цей процес, тим гірше буде зір. Важка міопія збільшує ризик відшарування сітківки, розвитку катаракти через підвищення внутрішньоочного тиску і навіть повної втрати зору з віком.

Окуляри як ознака розуму

За прогнозами Інституту зору імені Брайена Холдена, до середини ХХІ століття близько п’яти мільярдів людей, приблизно половина населення світу, будуть страждати на короткозорість.

У промислово розвинених країнах число людей з міопією за останні десятиліття стрімко збільшилася. Це пов’язано зі зміненим способом життя.

Дослідники виявили також прямий зв’язок між зростаючими можливостями отримання освіти і погіршенням зору: чим вище рівень освіти, тим більше ризик короткозорості.

– В основному це пов’язано з дуже раннім і інтенсивним використанням комп’ютерів, смартфонів і планшетів на шкоду вільному часу на свіжому повітрі, – підкреслює директор офтальмологічної клініки Мюнстерського університету професор Ніколь Етер.

Як знизити ризик міопатії

Ризик міопії можна знизити, якщо не дивитися занадто довго на об’єкт поблизу, незалежно від того, смартфон це чи цікава книга. Важливо стежити за відстанню і час від часу відводити погляд убік, вдивлятися вдалину.

Допомагає і більш тривале перебування на відкритому повітрі, оскільки денне світло перешкоджає подальшому зростанню очного яблука. У приміщенні інтенсивність освітлення в середньому становить від 300 до 500 люксів, а на вулиці в яскравий літній день – близько 100 тисяч люксів. Дослідження, проведені в Скандинавії, показують, що короткозорість посилюється в темний час року.

Від синього світла екранів порушується сон

Постійний погляд на екран може перш за все у дітей викликати роздратування, стомлення і сухість очей. За словами вчених, надмірне використання електронних засобів не тільки призводить до ще більшої короткозорості, але і впливає на просторове сприйняття. Це може призвести до нечіткого зору або навіть до розвитку косоокості.

Крім того, використання смартфонів у вечірній час може бути причиною розладу сну.

– Висока частка синього світла на екранах перешкоджає вивільненню гормону мелатоніну, який викликає сонливість, – пояснює Ніколь Етер.

Багато електронних пристроїв вже мають нічний режим, який зменшує випромінювання синього світла. Однак, на думку професора, щоб сон був міцним і спокійним, варто відмовитися від електроніки приблизно за дві години до сну.

Очам потрібен відпочинок і світло

– З точки зору офтальмологів, дітям до трьох років протипоказані комп’ютери, смартфони або планшети, – нагадує професор офтальмологічної клініки Боннського університету Беттіна Ваббельс.

Вона рекомендує батькам обмежити дітям від чотирьох до шести років щоденне використання електронної техніки до 30 хвилин. У молодшому шкільному віці допустимий час – максимум одну годину в день, а у віці близько десяти років-до двох годин.

Ця порада вченого-офтальмолога цілком прийнятний і для дорослих, адже багато нерідко дивуються, чому у них так швидко втомлюються очі.

Джерело: DW