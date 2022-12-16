В многих странах Европы, прежде всего в Великобритании, зафиксирован резкий подъем заболеваемости, особенно среди детей, связанной со стрептококком.

Число умерших от стрептококковой инфекции в Британии приближается к 20.

Это очень странно и необычно, считает врач-педиатр Евгений Комаровский. Потому что обычно рост заболеваемости происходит весной, а сейчас — межсезонье.

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— Имеем две странные ситуации: подъем заболеваемости в межсезонье, что не обычно и высокую летальность, — подчеркнул Комаровский. – Сейчас локальная инфекция не заканчивается банальной ангиной. Процесс генерализуется и ребенок погибает.

Инфекционисты и эпидемиологи гадают, что происходит и с чем это может быть связано.

Стрептококк – это бактерия, которая вызывает ангину, скарлатину, такие болезни как гломерулонефрит, ревматизм, красная волчанка,

Стрепококковая инфекция обычно легко лечится, не вырабатывает резистентности к антибиотикам. Лечится пенициллиновой группой и другими известными антибактериальными препаратами.

Так вот, все пути ведут в сторону коронавируса. Это пока что гипотезы, но они имеют под собою основание.

— В связи с пандемией, в мире не было нормальной привычной циркуляции стрептококка, — объясняет доктор.

Обычно дети, общаясь, обмениваются стрептококками. Таким образом, как говорят эпидемиологи, общество “проэпидемичевается”. Дети, контактируя со стрептококком вырабатывают антитела, местный иммунитет.

Но, во-первых, несколько лет из-за коронавируса многие детишки были лишены возможности нормально общаться со сверстниками.

Во-вторых, стрептококк в природе находится в постоянной конкуренции с другими бактериями, которые могут жить на слизистых оболочках или на поверхностях.

Мы же стали массово применять огромное количество дезинфицирующих средств. И вполне возможно, что, уничтожая другие бактерии, мы создаем условия для того, чтобы стрептококк приобрел новые не свойственные ему качества. Он стал вызывать более тяжелые заболевания.

— Я рассказываю это не для того, чтобы запугать людей, а для того, чтобы предупредить, — сказал Евгений Комаровский.

Если стрептококковую инфекцию, ту же ангину начать лечить вовремя, то выздоровление будет быстрым.

— Поэтому будьте бдительны и внимательны. Это важно, — подчеркнул врач.

Боль в горле может возникнуть из-за ОРВИ, которая вызывает фарингит, не требующий лечения.

Но боль в горле может свидетельствовать и об ангине, вызванной бактериальной инфекцией. Тогда лечение необходимо и назначать его должен врач.

Как определить вирус или бактерия стали причиной боли?

Если боль в горе сопровождается насморком – это вирусное заболевание, если насморка нет – обязательно – к врачу.

При стрептококковой ангине боль в горле — первый симптом!

— Сейчас в Украине имеется стрептотест, с помощью которого можно домашних условиях самостоятельно выявить стрептококк, — говорит Комаровский.

Приобрести его можно в аптеке, внимательно прочитать инструкцию и выполнить.

Если он определяет, что в горле есть стрептококк — не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачам.

Источник: Євген Комаровський