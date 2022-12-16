В многих странах Европы, прежде всего в Великобритании, зафиксирован резкий подъем заболеваемости, особенно среди детей, связанной со стрептококком.
Число умерших от стрептококковой инфекции в Британии приближается к 20.
Это очень странно и необычно, считает врач-педиатр Евгений Комаровский. Потому что обычно рост заболеваемости происходит весной, а сейчас — межсезонье.
— Имеем две странные ситуации: подъем заболеваемости в межсезонье, что не обычно и высокую летальность, — подчеркнул Комаровский. – Сейчас локальная инфекция не заканчивается банальной ангиной. Процесс генерализуется и ребенок погибает.
Инфекционисты и эпидемиологи гадают, что происходит и с чем это может быть связано.
Стрептококк – это бактерия, которая вызывает ангину, скарлатину, такие болезни как гломерулонефрит, ревматизм, красная волчанка,
Стрепококковая инфекция обычно легко лечится, не вырабатывает резистентности к антибиотикам. Лечится пенициллиновой группой и другими известными антибактериальными препаратами.
Так вот, все пути ведут в сторону коронавируса. Это пока что гипотезы, но они имеют под собою основание.
— В связи с пандемией, в мире не было нормальной привычной циркуляции стрептококка, — объясняет доктор.
Обычно дети, общаясь, обмениваются стрептококками. Таким образом, как говорят эпидемиологи, общество “проэпидемичевается”. Дети, контактируя со стрептококком вырабатывают антитела, местный иммунитет.
Но, во-первых, несколько лет из-за коронавируса многие детишки были лишены возможности нормально общаться со сверстниками.
Во-вторых, стрептококк в природе находится в постоянной конкуренции с другими бактериями, которые могут жить на слизистых оболочках или на поверхностях.
Мы же стали массово применять огромное количество дезинфицирующих средств. И вполне возможно, что, уничтожая другие бактерии, мы создаем условия для того, чтобы стрептококк приобрел новые не свойственные ему качества. Он стал вызывать более тяжелые заболевания.
— Я рассказываю это не для того, чтобы запугать людей, а для того, чтобы предупредить, — сказал Евгений Комаровский.
Если стрептококковую инфекцию, ту же ангину начать лечить вовремя, то выздоровление будет быстрым.
— Поэтому будьте бдительны и внимательны. Это важно, — подчеркнул врач.
Боль в горле может возникнуть из-за ОРВИ, которая вызывает фарингит, не требующий лечения.
Но боль в горле может свидетельствовать и об ангине, вызванной бактериальной инфекцией. Тогда лечение необходимо и назначать его должен врач.
Как определить вирус или бактерия стали причиной боли?
Если боль в горе сопровождается насморком – это вирусное заболевание, если насморка нет – обязательно – к врачу.
При стрептококковой ангине боль в горле — первый симптом!
— Сейчас в Украине имеется стрептотест, с помощью которого можно домашних условиях самостоятельно выявить стрептококк, — говорит Комаровский.
Приобрести его можно в аптеке, внимательно прочитать инструкцию и выполнить.
Если он определяет, что в горле есть стрептококк — не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачам.
Источник: Євген Комаровський